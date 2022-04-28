Оккупанты наступают на изюмском направлении: для усиления группировки перебросили десантников и технику 28 апреля, 07:12 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты наступают на изюмском направлении (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Как сообщает Генштаб, враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие.

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Наибольшая активность наблюдается на слобожанском и донецком направлениях.

На слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары из артиллерии по Харькову.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка — Новая Дмитровка и Андреевка — Большая Камышеваха.

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С целью усиления наступающей группировки в Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

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