Войска РФ наступают на пяти направлениях: ВСУ отразили вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях — Генштаб 22 февраля, 07:10 Что сейчас происходит на фронте, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 22 февраля.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области, а также Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка в Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Были обстреляны районы населенных пунктов Бачевск, Бруски, Павловка, Ворожба, Грабовское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодезное.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели огонь по районам населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Купянск и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Червонопоповка, Диброва и Белогоровка в Луганской области; Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под огонь оккупантов попали районы 21 населенного пункта, среди которых Раздоловка, Веселое, Белогоровка, Берховка, Бахмут, Ступочки, Клещеевка, Озаряновка и Торецк в Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ из артиллерии обстреляли населенные пункты Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Новоселка, Времовка и Новополь Донецкой области, а также Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Степное, Каменское, Новоандреевка, Орехов, Чаривне, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении от огня из РСЗО пострадал город Херсон, есть жертвы среди гражданского населения. Также под удар вражеской артиллерии попали районы 18 населенных пунктов, среди которых Михайловка, Дудчаны, Мыловое, Томарино, Шляховое, Берислав, Николаевка, Казацкое, Веселое, Антоновка и Велетенское.