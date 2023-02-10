Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты наступают на пяти направлениях, ВСУ дают отпор 10 февраля, 07:00 Украинские защитники отражают атаки оккупантов (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 10 февраля, войска РФ активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов по украинским позициям.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка, Масютовка Харьковской области; Стельмаховка, Диброва Луганской области; Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Прасковьевка и Пречистовка в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях — без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелы зафиксировали в районах 27 населенных пунктов, среди которых Сеньковка и Гай Черниговской области; Нововасильевка, Студенок, Волфино, Басовка, Николаевка, Александровка, Большая Писаревка Сумской области; Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огонь оккупантов попали районы населенных пунктов Синьковка, Купянск, Песчаное, Берестово, Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Краснопоповка, Диброва и Серебрянское лесничество Луганской области; Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Александро-Шультино, Торецк, Северное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Времовка и Новополь в Донецкой области, а также Темировка, Ольговское, Староукраинское, Гуляйполе, Красное, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное в Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 22 населенных пунктов, в том числе Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Садовое, Камышаны, Берегово и Херсон.