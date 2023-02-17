Оккупанты наступают на пяти направлениях: Силы обороны отразили атаки в районах 16 населенных пунктов — Генштаб 17 февраля, 07:07 Силы обороны отразили вражеские атаки в районах 16 населенных пунктов (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 17 февраля.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских войск в районах населенных пунктов Гряниковка, Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области; Роздоловка, Федоровка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар в Донецкой области.

Видео дня

Читайте также: Зеленский провел заседание Ставки и назвал приоритет на ближайшее время

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений российских войск. Под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Поповка, Бачевск, Партизанское Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Светличное, Стрелечья и Волчанск в Харьковской области

На Купянском и Лиманском направлениях были обстреляны населенные пункты Новомлынск, Двуречная, Гряниковка и Кучеровка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка в Луганской области; Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении под огонь оккупантов попали Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Федоровка, Васюковка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка и Озаряновка в Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Великая Новоселка, Временка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому были обстреляны районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области, а также Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское в Запорожской области.

На Херсонском направлении под обстрелы из артиллерии попали Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон. Пострадали мирные люди.