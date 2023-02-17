Оккупанты наступают на пяти направлениях: Силы обороны отразили атаки в районах 16 населенных пунктов — Генштаб

17 февраля, 07:07
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Силы обороны отразили вражеские атаки в районах 16 населенных пунктов (Фото:Генштаб)

Силы обороны отразили вражеские атаки в районах 16 населенных пунктов (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 17 февраля.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских войск в районах населенных пунктов Гряниковка, Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области; Роздоловка, Федоровка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар в Донецкой области.

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  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений российских войск. Под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Поповка, Бачевск, Партизанское Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Светличное, Стрелечья и Волчанск в Харьковской области
  • На Купянском и Лиманском направлениях были обстреляны населенные пункты Новомлынск, Двуречная, Гряниковка и Кучеровка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка в Луганской области; Берестовое Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении под огонь оккупантов попали Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Федоровка, Васюковка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка и Озаряновка в Донецкой области.
  • На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Великая Новоселка, Временка и Нескучное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении огневому были обстреляны районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области, а также Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское в Запорожской области.
  • На Херсонском направлении под обстрелы из артиллерии попали Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон. Пострадали мирные люди.
https://www.youtube.com/watch?v=Fgf5HbNdZDY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Луганская область Харьковская область Наступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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