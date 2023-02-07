Оккупанты наступают на пяти направлениях и проводят перегруппировку — Генштаб

7 февраля, 07:05
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Оккупационные войск РФ наступают на пяти направлениях (Фото:Генштаб)

Оккупационные войск РФ наступают на пяти направлениях (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На отдельных направлениях — проводят перегруппировку.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 7 февраля.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области, а также Верхнекаменское, Веселое, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

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  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области, Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск, Двуречная Харьковской области.
  • На Купянском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
  • На Лиманском направлении под вражеские обстрелы попали Терны Донецкой области, Площанка, Краснопоповка, Кременная и Диброва в Луганской области.
  • На Бахмутском направлении были обстреляны Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении войска РФ вели огонь в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении оккупанты стреляли по Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве и Нескучному Донецкой области.
  • На Запорожском направлении были обстреляны районы 23 населенных пунктов, в частности Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Степное в Запорожской области, а также Великомихайловка Днепропетровской области.
  • На Херсонском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах 19 населенных пунктов, среди которых Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка и Херсон.
https://www.youtube.com/watch?v=9sRe--Z20Qw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Донецкая область Наступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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