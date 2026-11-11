Главная цель россиян на Ореховском и Гуляйпольском направлениях — овладеть Запорожьем; при этом они уже начали подготовительный этап к транспортной блокаде города, заявил в интервью Украинской правде командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, Герой Украины Евгений Ласийчук.

7-й корпус ДШВ, возглавляемый Ласийчуком, уже несколько месяцев удерживает оборону на Гуляйпольском направлении к востоку от Запорожья, в то время как на Ореховском направлении россияне пытаются продвинуться к городу с юга.

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«Если смотреть на обстановку, то общая цель противника здесь неизменна — овладеть самим населенным пунктом, Запорожьем. На сегодняшний день прослеживается тактика транспортной блокады города — они пытаются и уже наносят удары КАБАми по мостам, дамбам, разрушают инфраструктуру, в частности электроснабжение, в самом городе. Подготовительный этап [к транспортной блокаде Запорожья], я считаю, уже идет», — подчеркнул командующий 7-м корпусом.

По словам Ласийчука, активность противника на Гуляйпольском направлении растёт: россияне сосредоточили здесь около 50 тыс. военнослужащих.

Комментируя глубину инфильтраций на подконтрольном ему направлении, Евгений Ласичук рассказал, что украинские защитники выявляли и выбивали противника «даже на глубине 15 километров» [от условной линии обороны в сторону тыла]. «От пленных мы знаем, что у них есть задача проникнуть как можно глубже и водрузить свою тряпку. Те, идут это делать, обычно сдаются без боя. Они понимают, что не смогут дойти», — подчеркнул командир 7-го корпуса ДШВ.

По его словам, российское наступление на Запорожье — второе по интенсивности после атак врага на украинские группировки войск Центр (включает Третий корпус) и Азов, которые ведут оборону, в частности, на Лиманском и Добропольском направлениях.

«Почему россияне пытаются здесь [на Гуляйпольском направлении] активно продвигаться? После логистического блокады они хотят обойти Запорожье с севера и дойти до Днепра [города]», — пояснил Ласийчук.

Отвечая на вопрос о том, как в реальности может выглядеть логистический локдаун Запорожья, командир добавил: «Если отрезать Запорожье именно по мостам, по дамбам… Понтонные мосты и переправы — это временное решение, оно нестойкое. Думаю, они в первую очередь будут наносить авиаудары по мостам, которые здесь, кстати, уже были. Также они здесь уничтожали крупнотоннажные грузовики, чтобы заблокировать маршруты и посеять хаос».

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По словам Евгения Ласийчука, Россия уже проводит первоначальный этап такого транспортного локдауна в Запорожье. «FPV залетают в центр города, на прошлой неделе они уже по местной администрации прилетали, пытались повесить флаг. А потерять Запорожье — это фактически то же самое, что потерять тот же Донбасс. Из Запорожья идет прямая дорога на Днепр. Впрочем, возможно, это для них отвлекающий маневр, чтобы оттянуть наши силы от самого Донбасса», — резюмировал Ласийчук.