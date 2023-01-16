Признаки подготовки РФ к новому наступлению на Запорожье могут быть дезинформацией — разведка 16 января, 22:25 Вся информация о возможной подготовке РФ к наступлению отслеживается украинскими силами (Фото:Генштаб)

Украинская разведка наблюдает признаки подготовки России к новому наступлению на Запорожском направлении, но, по данным ГУР, это может быть дезинформационной кампанией.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freeдoм.

Комментируя данные о подготовке наступления на Запорожском направлении, Юсов сообщил, что эти признаки есть. При этом в разведке отметили, что эти свидетельства могут быть дезинформацией.

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«Это может свидетельствовать как о прямой подготовке к наступательным действиям со стороны противника, так и об определенных обманных действиях, чтобы проводить дезинформационную кампанию и скрыть настоящие намерения свои на других направлениях фронта», — сказал Юсов.

Он подчеркнул, что вся информация отслеживается украинскими силами и соответствующие выводы и мероприятия проводятся.

Глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC спрогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

В ГУР отмечали, что Россия может готовиться к новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. При этом, по данным разведки, информация о новом наступлении может быть дезинформацией, с целью дезориентировать ВСУ.