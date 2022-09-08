ВСУ поразили две понтонные переправы россиян в районе Дарьевки и Херсона — ОК Юг 8 сентября, 18:42 ВСУ сообщают, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум понтонным переправам россиян во временно оккупированной Херсонской области — в районе Дарьевки и Херсона.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

Всего за ночь ВСУ поразили пункт управления россиян, район сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и два понтонных моста в Дарьевке и Херсоне.

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Командование подтверждает ликвидацию:

29 оккупантов;

4 танков;

боевой машины десанта;

пункта управления в Херсонской области.

ВСУ сообщают, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

6 сентября командование Юг сообщало, что украинские силы нанесли удары по двум понтонным переправам российских оккупантов в Херсонской области — в районах Дарьевки и Голой Пристани.

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