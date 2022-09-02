«Каскадное разрушение обороны РФ». Военный эксперт объяснил, как будут развиваться события на херсонском направлении

2 сентября, 21:00
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Боеприпасы взрываются во время контрнаступления украинских военных, как утверждается, вблизи Андреевки, Херсонской области (Фото:This still image taken from social media video. Maverick via REUTERS)

Боеприпасы взрываются во время контрнаступления украинских военных, как утверждается, вблизи Андреевки, Херсонской области (Фото:This still image taken from social media video. Maverick via REUTERS)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что ожидать штурмовых действий ВСУ на херсонском направлении не стоит.

«Сейчас мы заняли позиции, чтоб что? Идти штурмом на Херсон? Нет. Идти штурмом на Новую Каховку? Нет! Мы заняли позиции для того, чтобы более эффективно, более методично уничтожать каждый день объекты российской военной инфраструктуры, которые сейчас находятся на оккупированном правобережье. Именно это и будет следующим шагом для того, чтобы контрнаступление имело развитие с большим коэффициентом полезного действия, с наименьшими потерями с нашей стороны», — рассказал Коваленко в эфире Радио НВ.

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По словам эксперта, никто не будет спешить, поэтому успехов ВСУ на юге придется подождать:

«Сколько времени это займет? Это не два-три дня. 100%. Наблюдаем. Когда начнется разрушение их возможностей по ведению оборонных действий, их отступление будет каскадом. Это не будет отступление из одного населенного пункта, с другого, ждать мы будем этого неделями или месяцами. Нет. Это будет каскадное разрушение всей обороны. Но нужно этого дождаться».

https://www.youtube.com/watch?v=zZMwkH18hZ0&t=902s
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Херсон Херсонская область Юг Украины Наступление Штурм Война в Украине Контрнаступление Новая Каховка Радио НВ Война России против Украины

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