«Делают все очень правильно». Рахманин — об эффективной смене подхода в наступательных операциях на юге 29 июля, 12:00 NV Премиум Украинские военнослужащие едут на пикапе мимо уничтоженного российского танка в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Radio NV рассказал, как изменился подход ВСУ к наступлению на юге и каких успехов уже удалось достичь.

Сергей Рахманин народный депутат, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

На юге Донецкой области было осуществлено несколько достаточно эффективных наступательных операций.

По разным направлениям — и на мелитопольском, и на мариупольском, и на бердянском — происходит движение.

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Очень эффективно, успешно был [осуществлен] охват, окружение, а затем и взятие под контроль Старомайорского, что обрекает гарнизон русских в Урожайном, и [открывает] возможность наступать дальше, на Старомлиновку.

Это на самом деле тактический успех, но это наиболее эффективный тактический успех за последнее время.

Что изменилось? Изменился подход. Отказались от логики масштабных прорывов из-за господства российской авиации и плотного минирования полей. Сейчас это фактически пехотные бои под прикрытием артиллерии.

Но делают всё очень правильно, потому что пытаются выбивать средства поражения, прежде всего самоходную артиллерию и ракетные системы залпового огня; пытаются искать слабые места; бьют по линиям снабжения для того, чтобы создать определённое снарядное «недоедание» у врага, и это уже происходит на самом деле, начинаются [в РФ] проблемы.

Поэтому там появились определенные положительные моменты.

От каких-то масштабных прогнозов я бы пока воздержался. Есть определенные локальные успехи, но это очень серьезная динамика, по сравнению с предыдущими неделями.