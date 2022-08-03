Россияне готовятся к наступлению на юге страны, планируют выйти на границы Херсонской области — ОК Юг

3 августа, 18:21
Российская техника в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российская техника в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ готовят контрнаступление на юге Украины, чтобы выйти на административные границы Херсонской области. Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Юг в Facebook.

«Враг создает ударную группировку на Криворожском направлении, с целью не допустить прорыва наших войск, планирует контрнаступательные действия для выхода на административную границу Херсонской области», — говорится в сообщении пресс-центра.

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Также командование отмечает, что за ночь украинские силы ликвидировали на юге страны:

  • 19 российских военных;
  • мобильную станцию спутниковой связи;
  • противотанковый ракетный комплекс;
  • два автомобиля, в том числе бронированный;
  • два полевых склада боеприпасов в Чернобаевке и Бериславе.

Окончательные потери врага доразведываются, добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/757919755456089
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Президент Владимир Зеленский 31 июля говорил, что армия РФ пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины.

В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.

Ранее в ОК Юг говорили, что россияне во временно оккупированных южных регионах Украины вскоре получат приказ переходить в наступление.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань подтверждал, что войска РФ перебрасывают десантные подразделения на Херсонское направление.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Херсонская область Наступление

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