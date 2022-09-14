«Вода в Днепре уже не такая теплая». У РФ все меньше шансов организованно отвести войска из правобережной Херсонщины — Жданов 14 сентября, 18:01 Украинская армия методично вытесняет врага с юга (Фото:Оперативное командование «Юг"/Operational Command «South» / Facebook)

Россия все еще удерживает многочисленную группировку войск на правом берегу Днепра в Херсонской и Николаевской областях, однако вражеские командиры уже ищут контакты с украинскими спецслужбами для переговоров о сдаче в плен. Это результат методического уничтожения российской логистики и информационно-психологической специальной операции ВСУ, сказал в интервью Радио НВ военный эксперт Олег Жданов.



Он назвал события на юге «комбинированным контрнаступлением».

«Мы туда загнали самое большое количество российских войск и наиболее боеспособные регулярные части. По крайней мере, все воздушно-десантные части находятся на правом берегу Днепра. И там совершенно правильно была выбрана тактика методичного уничтожения. Мы говорили: сколько же складов нужно сжечь, чтобы россияне начали отходить или сдаваться в плен? Сработало. Сегодня у нас уже есть результат. У них снарядный голод, у них не хватает топлива и продовольствия. Они понимают, что некуда отступать», — заметил Жданов.

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По его словам, некоторые российские части стали отходить с рубежей обороны.

"Это свидетельствует о том, что есть у них умные командиры, осознающие, что сегодня можно организованно отвести войска; а завтра эти войска, если они их не выведут сегодня, просто убегут. И ничего нельзя с ними сделать. Они пытаются более-менее сохранить управляемость войсками, но командный состав готов идти на переговоры и готов обсуждать условия сдачи этих войск», — считает он.

Жданов прогнозирует: чем дольше такое противостояние будет продолжаться, тем вероятнее станет беспорядочное отступление россиян с правобережной Херсонщины.

"Там Днепр шириной почти километр, насколько я знаю, 700 и более метров. И вода сегодня не такая теплая, чтобы доплыть», — с иронией добавил эксперт.

В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов в Херсонской области, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. км. Кроме того, ВСУ установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

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