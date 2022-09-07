«Паника оккупантов». Как ведут себя войска агрессора на юге, пытаясь избежать «смерти с неба» — политолог из Херсона

7 сентября, 14:47
Эксклюзив НВ
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Украинские военные наносят удары по враждебным позициям (Фото:43 Отдельная Артиллерийская Бригада имени гетмана Тараса Трясило / Facebook)

Украинские военные наносят удары по враждебным позициям (Фото:43 Отдельная Артиллерийская Бригада имени гетмана Тараса Трясило / Facebook)

Политолог из Херсона Владимир Молчанов в эфире Радио НВ рассказал, что последние несколько дней оккупанты в Херсонской области паникуют.

«В Херсоне уже несколько дней паника ощущается. Это заключается в том, что они знают, что их местонахождения известны, [ВСУ] перестали экономить снаряды — по Херсону можно бить даже ствольной артиллерией, долетает. Они покинули свои стандартные точки нахождения, где с комфортом расселились. И сейчас ездят с места на место, меняя локации. Но поскольку их очень много, то в любом случае где-то и остановятся. Смерть с неба, которая их караулит, их не обойдет», — отметил Молчанов.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=2-LA_tzTZGk

Также политолог рассказал о тактике россиян:

«Они ни одной воинской части (уровня бригады и выше) не используют полностью на одном участке фронта. Все разбросано и перемешано. Поэтому они пытаются маневрировать в хаотическом порядке этими же резервами, что у них сейчас не будет то и выходить».

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Защитники Украины освободили несколько населенных пунктов на юге за последние несколько дней, сообщают в Пентагоне.

4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины освободили два населенных пункта на юге. Перед этим были опубликованы фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки зашли 13 марта.

6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк рассказала, что на юге Украины российские военные добровольно поднимают белое знамя и сдаются в плен.

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Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Херсон Херсонская область Юг Украины Война в Украине Контрнаступление Радио НВ Война России против Украины

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