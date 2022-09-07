ВСУ уничтожили баржу с оккупантами и техникой РФ в Голой Пристани — ОК Юг

7 сентября, 16:23
Поделиться:
На юге страны продолжаются позиционные бои и украинские силы методически наносят врагу потери в логистике (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

На юге страны продолжаются позиционные бои и украинские силы методически наносят врагу потери в логистике (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

ВСУ уничтожили баржу с российскими оккупантами и техникой РФ во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

Командование уточняет, что на юге страны продолжаются позиционные бои и украинские силы методически наносят врагу потери в логистике.

Видео дня

Читайте также:

Спутниковый снимок моста вблизи Каховской ГЭС (Фото:Benjamin Pittet / Twitter) Полмоста обрушилось. Появились новые спутниковые снимки разрушенной переправы у Каховской ГЭС после ударов ВСУ

«При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы.

По данным командования, потери россиян на юге страны составляют:

  • 30 оккупантов;
  • две боевые машины;
  • вертолет К-52;
  • склад боеприпасов в Бериславском районе.
https://www.facebook.com/okPivden/videos/630844555062190/

Ранее в ВСУ сообщили, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

Накануне командование Юг сообщало, что украинские силы нанесли удары по двум понтонным переправам российских оккупантов в Херсонской области — в районах Дарьевки и Голой Пристани.

https://www.youtube.com/embed/AsU5GeJGFXk
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Наступление

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X