ВСУ уничтожили баржу с оккупантами и техникой РФ в Голой Пристани — ОК Юг 7 сентября, 16:23 На юге страны продолжаются позиционные бои и украинские силы методически наносят врагу потери в логистике (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

ВСУ уничтожили баржу с российскими оккупантами и техникой РФ во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

Командование уточняет, что на юге страны продолжаются позиционные бои и украинские силы методически наносят врагу потери в логистике.

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«При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы.

По данным командования, потери россиян на юге страны составляют:

30 оккупантов;

две боевые машины;

вертолет К-52;

склад боеприпасов в Бериславском районе.

Ранее в ВСУ сообщили, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

Накануне командование Юг сообщало, что украинские силы нанесли удары по двум понтонным переправам российских оккупантов в Херсонской области — в районах Дарьевки и Голой Пристани.

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