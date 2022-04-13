«Орки лезут и лезут». Интервью с Гайдаем — о тактике атак России, использовании ими Точки-У и непрерывных обстрелах Луганской области 13 апреля, 09:43 Цей матеріал також доступний українською Россияне разрушили гуманитарный центр в Северодонецке: восемь снарядов попали в помещение. Луганская область, 12 апреля (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Министерство обороны Великобритании предупреждает, что в течение следующих двух-трех недель боевые действия на востоке Украины будут усиливаться.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Однако и сейчас российские оккупанты не прекращают обстрелы объектов инфраструктуры и жилых кварталов в Луганской области.

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Какая ситуация сейчас, в интервью Радио НВ рассказал председатель Луганской областной военной госадминистрации Сергей Гайдай.

— Насколько массированы атаки россиян на территории Луганской области?

— Мы можем констатировать, что увеличилось [количество] обстрелов на всей территории Луганской области, которая подконтрольна Украине. Все населённые пункты в опасности.

Мы понимаем, почему обстрелы увеличились. У них есть планы, попытки полномасштабного наступления. За последние несколько дней стащили огромное количество техники. Позавчера и вчера начали подтягивать технику, которая была на территории Луганской области, но дальше — на оккупированной с 2014 года части.

Но мы видим, что погода, природа на нашей стороне — начинаются дожди, которые будут [продолжаться] где-то в течение недели. Учитывая, что у нас более сельская местность, то по полям не проедет тяжелая техника — она просто увязнет; а по дорогам придется выстроиться в огромную колонну. За это мы можем орков только поблагодарить: наши военные будут очень довольны, когда увидят огромную колонну орков, которая движется в нашу сторону — это легкая мишень.

— Можете ли вы нас проинформировать о преступлениях, которые имеют признаки геноцида против украинцев в Луганской области?

— У нас уже полтора месяца идут обстрелы, разрушения всех населенных пунктов, подконтрольных Украине.

Началось это с города Счастье. Оно на 80% разрушено. Там очень много погибших.

Сейчас полностью рушится Рубежное. Обстреливается почти весь Лисичанск, Северодонецк. Нет для них разницы, что находится там, где они бьют, — школы, садики или больницы. У нас еще работают две больницы в Лисичанске и Северодонецке, но на территории Луганской области нет больницы, которая не была бы обстреляна.

Намеренно бьют по критической инфраструктуре, то есть электрическим подстанциям, газораспределительным пунктам, [водопроводе] - они полностью разрушены.

Кременная сейчас обстреливается.

Поврежденный обстрелами дом в Луганской области / Фото: Сергей Гайдай/Facebook

Не осталось населённого пункта, в котором не было бы разрушений.

Можно вспомнить те вопиющие случаи, когда орки выезжали танком и расстреляли дом престарелых. 56 погибших сразу.

Мы ясно понимаем, что у них цель не захватить всю Луганскую область, а выйти на географические границы Луганской области. [Они это хотят сделать] любой ценой, им все равно. Даже если они полностью сравняют все дома, уничтожат все население — им наплевать. Им следует отчитаться, что они вышли на границы и выполнили задачу военного преступника Путина.

Путин говорит, что он освобождает людей, которые общаются на русском языке. В Луганской области огромное количество украинцев общалось на русском языке. Они как раз их сейчас и уничтожают.

— Я считаю, что уничтожение инфраструктуры — это тоже свидетельство геноцидной политики. Если нет доступа к самому необходимому — медицине, пище, то это приводит к массовому вымиранию людей.

— Даются указания, чтобы людей грабили, насиловали, убивали.

Детская больница была обстреляна, где дети были в реанимации на аппаратах ИВЛ: если бы не генераторы, то мы просто потеряли бы детей.

Они постоянно анонсируют некоторые вещи и сразу говорят, что это не они.

Когда сбили самолет MH17, то сразу кичились этим. А когда выяснили, что это был самолет пассажирский, а не военный, сразу повытирали все и начали говорить, что это укры сделали.

Краматорск. Так же. Есть скрины, что они кичились тем, что попали в скопление украинских военных. Когда поняли, что натворили, то сразу начали [рассказывать] «не туда попали», «не стреляли», «Точки-У нет». Насчет Точки-У: она к нам сейчас прилетает, вчера прилетала в Лисичанск. Ложь на лжи, страна-фейк и сплошное зло, которое нужно реально останавливать. Очень надеюсь, что наши Вооруженные силы и вообще украинцы как нация, которой мы стали через неделю после начала войны, на территории Украины его остановят.

— Сейчас будет самый активный период, когда российский диктатор Владимир Путин погонит свою армию на убой, потому что до 9 мая ему нужен результат?

— Наступления и попытки точечных атак не прекращаются в Попасной, Кременной и Рубежном. Объемом в роту идут в наступление. Мы понимаем, что это пушечное мясо. Позади них идут заградительные отряды — так называемые кадыровцы, ЛНР-овцы. Этим свежемобилизованным мясом они пытаются продавить нашу оборону. Ничего у них не получается: они постоянно теряют очень много людей каждый день, каждую атаку. За день 30−50 орков наши защитники убивают. Техника подбита. Но они все равно лезут и лезут — действительно, как орки.

Но ничего у них не получается и не получится.

— Происходит ли эвакуация и в каких масштабах? Как выживают люди, остающиеся в условиях разрушенной инфраструктуры?

— Эвакуация не останавливается, несмотря на то, есть ли гуманитарные коридоры, ведь их русня соблюдает условно — обстрелы не останавливаются никогда. Мы вывезли более 30 тысяч только официально, а очень многие выехали собственным транспортом, много волонтеров помогает. Это отлаженный процесс.

К сожалению, несколько десятков тысяч человек остались в больших городах. Это те, кто никак не хочет уезжать. Они почему-то очень упрямы. Думают, что минует, кто-то переживает о своем имуществе. Стараемся с ними работать, объяснить, что когда орки прийдут, то они будут разрушать все на своем пути; будут реальные убийства и геноцид. Понемногу удается уговаривать людей, договариваться с ними. Но мы не можем силой их вывозить, потому что у нас эвакуация, а не депортация.

Из Луганской области власти эвакуировали 30 тысяч человек, около 90 тысяч населения до сих пор находятся в бомбоубежищах общин / Фото: Сергей Гайдай/Facebook

Относительно воды, газа, электричества. Ужасная ситуация и в селах, и в городах. Иногда нашим героическим ремонтникам удается восстановить либо газоснабжение, либо электричество, но, к сожалению, не надолго из-за обстрелов.

Гуманитарные грузы мы развозим, у нас их достаточно. Единственная проблема — подвозить в те города, где идут бои — Рубежное, Попасная, Горская громада.

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