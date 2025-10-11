Партизаны из российского полка помогли сорвать наступление под Волчанском — АТЕШ

11 октября, 11:12
Поделиться:
Члены Российского добровольческого корпуса у границы РФ (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Члены Российского добровольческого корпуса у границы РФ (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Агенты партизанского движения АТЕШ из 82-го мотострелкового полка российской армии предоставили данные о подготовке наступательной операции врага под Волчанском. Об этом 11 октября АТЕШ сообщил в своем Telegram.

По данным партизанского движения, они указали координаты артиллерии, бронетехники и скоплений живой силы противника.

Переданные данные включали расположение огневых точек, маршруты поставки боеприпасов и график ротации подразделений, отмечают в АТЕШ.

Реклама

Там добавили, что это позволило Силам обороны Украины заранее подготовить оборону и нанести превентивные удары, из-за чего планируемое наступление оккупантов не состоялось.

Читайте также:
СБУ сообщила о подозрении оккупанту за расстрел трех украинских военнопленных в Волчанске

8 сентября Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские войска продвинулись на севере Харьковской области и приблизились к Волчанскому маслоэкстракционному заводу в западной части города.

По данным ISW и Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются сократить расстояние до Харькова и оттеснить украинские войска от границы с РФ.

В конце сентября российское министерство обороны открыто заявило о намерениях продвигаться на Харьковщине после захвата Купянска. По оценкам ISW, контроль над Купянском позволит россиянам двигаться вглубь Харьковской области, в том числе на Волчанск, Изюм и Чугуев.

Читайте также:
«Рана на карте Украины». ВСУ показали, как сегодня выглядит Волчанск — фото

В октябре 2024 года мэр Волчанска Тамаз Гамбарашвили заявил, что этого города «уже почти не существует». 30 августа 2024 года он сообщал, что Волчанск разрушен на 90%. До российского наступления в мае 2024 года в деоккупированном Волчанске проживало около 3000 жителей.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Партизаны Война России против Украины Волчанск силы обороны движение Атеш

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies