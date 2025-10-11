Агенты партизанского движения АТЕШ из 82-го мотострелкового полка российской армии предоставили данные о подготовке наступательной операции врага под Волчанском. Об этом 11 октября АТЕШ сообщил в своем Telegram.

По данным партизанского движения, они указали координаты артиллерии, бронетехники и скоплений живой силы противника.

Переданные данные включали расположение огневых точек, маршруты поставки боеприпасов и график ротации подразделений, отмечают в АТЕШ.

Там добавили, что это позволило Силам обороны Украины заранее подготовить оборону и нанести превентивные удары, из-за чего планируемое наступление оккупантов не состоялось.

8 сентября Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские войска продвинулись на севере Харьковской области и приблизились к Волчанскому маслоэкстракционному заводу в западной части города.

По данным ISW и Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются сократить расстояние до Харькова и оттеснить украинские войска от границы с РФ.

В конце сентября российское министерство обороны открыто заявило о намерениях продвигаться на Харьковщине после захвата Купянска. По оценкам ISW, контроль над Купянском позволит россиянам двигаться вглубь Харьковской области, в том числе на Волчанск, Изюм и Чугуев.