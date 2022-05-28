«Враг успеха не имел». Оккупанты пытаются выйти в тыл ВСУ под Бахмутом и продолжают штурмовать окрестности Северодонецка 28 мая, 07:27 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Бахмута российской армией (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

За сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили восемь атак врага.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом в утренней сводке 28 мая сообщает Генштаб ВСУ. Уничтожены пять танков, 10 единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БпЛА типа Орлан-10.



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В результате действий авиации Воздушных сил ВСУ уничтожена ротная тактическая группа противника с техникой и живой силой. В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.

На самом горячем Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

Оккупанты пытаются развить успех на Бахмутском направлении, выйти в тыл наших войск и нарушить пути логистического обеспечения. При поддержке огня минометов и артиллерии проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождение успеха не имел, отошел.

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