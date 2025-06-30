Россияне пытаются развить наступление на Покровск и блокировать агломерацию — ОСУВ Хортица

30 июня, 10:37
Оккупанты пытались продвигаться в сторону Удачного, Троицкого, Новониколаевки, Орехового и Алексеевки (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские войска пытаются развить наступление на Покровском направлении в Донецкой области за счет численного преимущества.

Об этом сообщает пресс-центр ОСУВ Хортица в Telegram.

Военные сообщают, что на Покровском направлении атаки врага были сосредоточены в районах Русиного Яра, Новоэкономичного, Полтавки, Владимировки, Разино и Мирного.

«С целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации противник атаковал наши подразделения неподалеку Миролюбовки и Луча», — говорится в сообщении пресс-центра.

Также, по их данным, оккупанты пытались продвигаться в сторону Удачного, Троицкого, Новониколаевки, Орехового и Алексеевки.

«Продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление за счет реализации численного преимущества», — добавили в ОСУВ.

Накануне ОСУВ Хортица сообщало, что российские оккупанты продолжают масштабные штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта в Донецкой области. Самая горячая ситуация — на Покровском и Новопавловском направлениях.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Покровск Войска РФ Российская агрессия Наступление

