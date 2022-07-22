Сакральная цель. Что известно о планах российского наступления на Одессу и шансах Украины его предотвратить 22 июля, 16:30 Сюжет В первые месяцы войны высадить десант в Одессе или захватить город с суши России не удалось (Фото:Reuters)

Одесса может стать следующей крупной стратегической целью российской армии, а попытку захвата города оккупанты, вероятно, планируют на начало 2023 года.

Об этом 20 июля сообщил журнал Foreign Policy, ссылаясь на четыре источника — бывших и нынешних высокопоставленных чиновников в США и Европе.



«Оценки [разведки] предполагают, что в следующем году они [Украина] могут столкнуться с еще одним очень серьезным наступлением России», — рассказал о западных разведданных один из собеседников издания.



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НВ собрал главное, что известно о перспективах, целях и шансах нового российского наступления на Одессу.



Почему Одесса?

Не сумев захватить Одессу на первом этапе вторжения, Россия не оставила планы сделать это позже, считают военные аналитики и разведки западных стран.



Для российской армии город остается «сакральной» целью, хотя сейчас, пока силы РФ увязли в боях на Донбассе, взять город они вряд ли способны, предположила в недавнем интервью Украинской правде Наталья Бугаева, аналитик американского Института изучения войны.



«Но их намерения не изменились. Если они окопаются на юге, то последует наступление на Одессу. И Одесса у них будет одной из первых целей — она нужна им не только для контроля над югом Украины, контроля над Черным морем, плюс она имеет значение для Молдовы, Приднестровья», — напомнила Бугаева.



Аналогичный ряд причин, в силу которых Кремль считает Одессу приоритетным для захвата городом, перечисляет и Foreign Policy. Вот главные из них:



Одесса — важнейший транзитный узел для экспорта украинского зерна, контроль над которым дал бы Москве еще больше инструментов « зернового» шантажа и влияния на мировой рынок продовольствия — что поставило бы под угрозу срыва и любые договоренности о разблокировании украинских портов;

зернового» шантажа и влияния на мировой рынок продовольствия — что поставило бы под угрозу срыва и любые договоренности о разблокировании украинских портов; захват города позволил бы РФ полностью отрезать Украину от Черного моря, что стало бы «стратегической катастрофой» для украинской стороны — если к тому моменту ВСУ не смогут отвоевать другие прибрежные территории, оккупированные Россией;

Одесса и Одесская область могут стать для России « коридором в Приднестровье».



Значимость последнего из этих факторов подпитали новые заявления, прозвучавшие 21 июля из непризнанной «республики» и из Москвы. И там, и там заявили, что намерены в ближайшее время добиваться вхождения Приднестровья в состав РФ.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — заявил «министр иностранных дел» квазиреспублики Виталий Игнатьев.

А член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик поспешил отреагировать на эти слова, заявив, что их стоит рассматривать как «волеизъявление населения». «Предложение Приднестровья о присоединении к России — это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе. И потому что там живут русскоязычные люди, близкие нам по духу, мы должны рассматривать это предложение всерьез», — заявил Белик. Он также аргументировал такую позицию традиционной антинатовской риторикой в духе российской пропаганды.

Белик заявил, что даже если Молдова не вступит в НАТО, то, подобно Украине, останется «любимым партнером» Альянса. «И как поведет себя потом официальный Кишинев — неизвестно», — отметил Белик. При этом Приднестровье он охарактеризовал как «анклав Молдовы, который не хочет быть с Румынией и в то же время с радостью принял у себя российский миротворческий контингент».

Украина закрыла свой участок границы с Приднестровьем еще в феврале 2022 года, в первые дни российского вторжения. С тех пор и Россия, и «власти» квазиреспублики наращивают агрессивную риторику против Молдовы и Украины. Недавно, 7 июля, «глава МИД» Приднестровья Игнатьев обвинил Кишинев в «уничтожении переговорного процесса с Тирасполем» и заявил, что единственной темой переговоров отныне может быть только заключение договора «о дружбе и добрососедстве двух независимых государств».

В 2006 году в непризнанной республике провели нелегитимный «референдум» (его не признали ни Украина, ни Запад), в ходе которого 97,1% участников якобы высказались за независимость Приднестровья с последующим вхождением в состав России. До сих пор, однако, «независимость» Приднестровья не признала ни одна страна, включая РФ.

Когда и каким может быть наступление на Одессу — и каковы шансы ВСУ его предотвратить?

Foreign Policy, обобщая данные своих источников, пишет о возможном наступлении в начале 2023 года.

«Тем не менее, в силу упорного сопротивления Украины — в сочетании с жизненно важной военной помощью Запада и военными ошибками самой Москвы — еще далеко не факт, что российские войска смогут захватить Одессу, даже если это станет их главным приоритетом на следующем этапе войны», — пишет FP.



Издание приводит мнение Джима Таунсенда, бывшего сотрудника Министерства обороны США, а ныне эксперта по вопросам европейской безопасности, который напоминает: пока боевые действия длятся на востоке страны, Украина выиграла время для укрепления южных рубежей вокруг Одессы. «Россиянам будет сложно просто так зайти и взять Одессу, особенно с учетом западных оборонных систем, которые способны удерживать российский флот на расстоянии».



Украина уже вернула себе остров Змеиный, применяя предоставленные Западом противокорабельные ракеты Гарпун для затопления российских кораблей снабжения, напоминает FP о самых эффективных из таких систем.

В Пентагоне считают, что это дает Украине преимущество в свете возможного нового наступления РФ на Одессу, подчеркивает издание. «Конечно, это не панацея, но значительно облегчает защиту Одессы и дает возможность в будущем открыть эти морские пути без контроля России над островом Змеиный», — заявил журналистам ранее в июле высокопоставленный представитель Пентагона.

В конце июня об угрозе кораблям ЧФ РФ в случае атаки на Одессу напоминал и военный эксперт Олег Жданов. Он назвал «теоретически возможным» такое наступление российских кораблей, однако добавил, что «был бы очень приятно удивлен, если бы Черноморский флот отправился в сторону нашего побережья».

«Почему? Потому что как только они вошли в зону поражения наших противокорабельных комплексов, то мы могли бы спокойно нанести огневой удар еще и по кораблям Черноморского флота», — напомнил Жданов в эфире Радио НВ.

Именно поэтому, убежден эксперт, корабли ЧФ РФ «никуда не двигаются, они там стоят в акватории Черного моря и готовятся к нанесению ракетных ударов по нашей территории».

Оценки Жданова в начале июля подтверждал профильный сайт Naval News, сравнивая первоначальный план российского морского десанта в районе Одессы с нынешней фактически «пассивной ролью» ЧФ РФ — особенно после потопления крейсера Москва, освобождения острова Змеиный и демонстрации Украиной возможностей западных ракет Гарпун.



«Теперь российский флот плавает гораздо меньше. Районы патрулирования, как правило, находятся далеко от побережья Украины. Десантные корабли все чаще остаются в порту, а наступательные операции ограничиваются пусками крылатых ракет. Часто их производят с кораблей, находящихся прямо у входа в порт приписки, — отмечали несколько недель назад эксперты Naval News. — На войне трудно предсказать, что будет завтра. Но на сегодняшний день Россия, похоже, гораздо меньше контролирует северную часть Черного моря».



Критически важную роль в том, будут ли реализованы российские планы атаковать Одессу, сыграют события ближайших месяцев — в том числе возможная попытка ВСУ потеснить оккупантов в Херсонской области.

Об этом 21 июля заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, все зависит от исхода битвы за Донбасс — «и теоретически, возможно, мы пока не понимаем временные рамки, — битвы за Херсон». «От этих вещей будет зависеть абсолютно все — и битва за Одессу, и окончание войны, и многое другое. Поэтому пока, думаю, спрогнозировать вряд ли вообще теоретически кто-нибудь может», — добавил Денисенко.

А информацию Foreign Policy о вероятности наступления на Одессу в начале 2023 года он оценил так: «Я скажу свою личную точку зрения: думаю, что люди, которые рассказывают, что будет через полгода, — тыкают пальцем в небо. Это как встретить дракона на Крещатике — 50 на 50… Это даже круче, чем встретить дракона на Крещатике».

Среди других важных факторов, которые могут помочь Украине отразить возможную атаку россиян на Одессу — подготовка достаточно боеспособных резервов ВСУ и передача Украине еще большего количества западной артиллерии и РСЗО.

В этом контексте издание напоминает, что представители властей США и стран Западной Европы пока хранят молчание относительно того, планируют ли они увеличить темпы поставок РСЗО в Украины — хотя они сходятся во мнении, что на поле боя ВСУ используют высокоточные ракеты HIMARS и других подобных систем «разумно и эффективно».



Однако Великобритания обязалась каждые 120 дней обучать до 10 тыс. украинских военнослужащих, что в случае реализации плана может стать подспорьем для ВСУ.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предоставить им [Украине] не только оборудование, но и людей — свежих, хорошо подготовленных людей — чтобы попытаться справиться с этим [новым наступлением РФ]», — цитирует FP одного из своих высокопоставленных западных собеседников.

Аналитик ISW Наталья Бугаева дала понять, что некоторое время в запасе у Украины еще есть. По ее словам, даже если РФ решится развернуть наступление на Одессу, это вряд ли произойдет в самое ближайшее время. «Что касается Одессы — да, для них она сакральна, но они умеют переигрывать, что для них сакрально, а что нет, — напомнила эксперт. — И с военной точки зрения, мне кажется, у них сейчас нет возможности взять Одессу. Будут ракетные удары, которые мы видим. Но мне кажется, говорить сейчас об Одессе преждевременно, пока они не завершили Донбасс».

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