Николаев не будут закрывать на День Независимости, угрозы наступления на город нет — Ким 22 августа, 12:10 Военные не видят перспективы продвижения оккупантов в сторону Николаева (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал возможность наступления российских оккупантов на Николаев.

У себя в Telegram он сообщил, что украинские военные не видят перспективы продвижения в сторону города.

«Касаемо мифов, что там все наступают, это как в начале войны раздувается, чтобы все боялись. Военные не видят перспективы скорого продвижения в сторону Николаева врагом. Верьте в ВСУ, они нас охраняют и берегут», — сказал он в видеообращении.

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Ким добавил, что в Николаеве не будут вводить продленный комендантский час на период 23−24 августа, однако жителям рекомендуется работать дистанционно и быть максимально аккуратными.

Он также призвал жителей города не собираться большими коллективами.

В Харьковской области будет действовать усиленный комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Будет запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

В Харьковской ОВА пояснили, что вводят такие меры из-за угрозы усиления провокаций со стороны войск РФ в ближайшие дни.

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