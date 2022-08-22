Николаев не будут закрывать на День Независимости, угрозы наступления на город нет — Ким
Военные не видят перспективы продвижения оккупантов в сторону Николаева (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал возможность наступления российских оккупантов на Николаев.
У себя в Telegram он сообщил, что украинские военные не видят перспективы продвижения в сторону города.
«Касаемо мифов, что там все наступают, это как в начале войны раздувается, чтобы все боялись. Военные не видят перспективы скорого продвижения в сторону Николаева врагом. Верьте в ВСУ, они нас охраняют и берегут», — сказал он в видеообращении.
Ким добавил, что в Николаеве не будут вводить продленный комендантский час на период 23−24 августа, однако жителям рекомендуется работать дистанционно и быть максимально аккуратными.
Он также призвал жителей города не собираться большими коллективами.
В Харьковской области будет действовать усиленный комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Будет запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.
В Харьковской ОВА пояснили, что вводят такие меры из-за угрозы усиления провокаций со стороны войск РФ в ближайшие дни.
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