Оккупанты будут пытаться наступать на Николаев и Запорожье — Виталий Ким

9 июня, 06:47
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Здание Николаевской ОГА, в которое попала ракета (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Здание Николаевской ОГА, в которое попала ракета (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в ближайшие время оккупанты будут пытаться наступать на Николаев и Запорожье.

Об этом сообщает Reuters.

«В ближайшие месяцы, я думаю, у них есть некоторые возможности для наступления на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим ни перегруппировки, ни больших скоплений войск для атаки», — заявил Ким.

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Он отметил, что в данный момент ситуация на Николаевском и Запорожском направлении развивается «медленно».

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6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что в Запорожской области сейчас угрожающая ситуация, и российские оккупанты хотят захватить Запорожье. 7 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.

https://www.youtube.com/watch?v=TOiqJoz14_Y
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Николаев Запорожская область Запорожье Николаевская область Война в Украине Война России против Украины Виталий Ким

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