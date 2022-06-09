Оккупанты будут пытаться наступать на Николаев и Запорожье — Виталий Ким 9 июня, 06:47 Цей матеріал також доступний українською Здание Николаевской ОГА, в которое попала ракета (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в ближайшие время оккупанты будут пытаться наступать на Николаев и Запорожье.



Об этом сообщает Reuters.

«В ближайшие месяцы, я думаю, у них есть некоторые возможности для наступления на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим ни перегруппировки, ни больших скоплений войск для атаки», — заявил Ким.

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Он отметил, что в данный момент ситуация на Николаевском и Запорожском направлении развивается «медленно».

6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что в Запорожской области сейчас угрожающая ситуация, и российские оккупанты хотят захватить Запорожье. 7 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.



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