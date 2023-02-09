У россиян нет сил для захвата Киева, но они могут атаковать пути поставок западного оружия — Данилов

9 февраля, 20:50
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Уничтоженная российская техника на выставке в центре Киева (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Уничтоженная российская техника на выставке в центре Киева (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские оккупанты могут атаковать пути поставок оружия от партнеров на западе Украины, но у них нет сил для захвата Киева.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью восточноевропейскому бюро Report.

«У них нет сил для захвата Киева. Более того, наше общество этого не допустит. Что касается западных областей, они попытаются перерезать нам пути поставок оружия. Мы готовы к такому сценарию, понимаем, что происходит и дадим достойный отпор», — сказал он.

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Данилов напомнил, что 24 февраля, когда началась активная фаза войны с Россией, в Украину никто не верил.

«Все считали, что мы за короткий промежуток времени проиграем эту войну и будем уничтожены. Не стоит скрывать, что Путин всех ввел в заблуждение. Все поверили в силу Путина, в то, что у него вторая по силе армия в мире, что он заберет себе Украину. Мы же доказали, что способны защищать свою страну, и будем защищать ее и впредь», — подчеркнул секретарь.

Накануне член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что в Беларуси не сформированы наступательные ударные группировки врага. Угрозы новой атаки на Киев с севера, по его данным, сейчас нет.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Российская агрессия Войска РФ Наступление

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