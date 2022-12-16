Зачем Путину новое наступление на Киев, каковы риски атаки со стороны Беларуси и что подразумевал Залужный — анализ ISW 16 декабря, 12:33 Учения 120-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая в начале декабря провела тренировки вблизи границы с Беларусью (Фото:120-я бригады территориальной обороны ВСУ)

Россия действительно может готовить почву для нового наступления на Украину — возможно, на Киев — зимой 2023 года. Однако маловероятно, что такое наступление увенчается успехом. К тому же атака из Беларуси в настоящее время не является неизбежной.

Такие оценки дает в своей новой сводке по итогам 15 декабря Институт изучения войны, комментируя заявления Валерия Залужного и других высокопоставленных лиц Украины о рисках нового крупного наступления РФ в начале 2023 года.



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Прежде всего ISW напоминает, что цели Владимира Путина в Украине, скорее всего, не изменились — и эта оценка экспертов Института согласуется с оценками украинских чиновников. Путин пытается использовать множество механизмов, призванных заставить украинцев вести переговоры на условиях РФ и, вероятно, пойти на упреждающие уступки, выгодные для России. Именно эта фундаментальная цель лежит в основе военных, политических, экономических и дипломатических усилий Кремля в течение последних 10 месяцев в Украине. 15 декабря замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что конечной целью России является «полное завоевание и контроль над Украиной», а бригадный генерал Алексей Громов добавил, что Россия стремится принудить Украину к переговорам, чтобы получить стратегическую паузу для перегруппировки и восстановления сил.

Сейчас Путин использует два параллельных военных усилия для достижения конечной цели — восстановления контроля над Украиной и получения крупных территориальных уступок. Первое — наступательные действия РФ в Донецкой области, особенно в районе Бахмута и Авдеевки / Донецка. Второе — продолжающаяся кампания массированных ракетных ударов по украинской критической инфраструктуре. Эти методы направлены на создание реалий, которые Россия стремится сделать точкой отсчета для переговоров. ISW продолжает считать, что Путин отдал приказ российским войскам завершить захват всей Донецкой области. Украинские официальные лица также подтверждают, что сейчас в центре внимания российской кампании — обеспечение территориальных завоеваний в Донецкой и Луганской областях. Путин, вероятно, надеется, что эти наступательные операции армии РФ поставят под угрозу способность Украины защищать территорию и нанесут значительный ущерб боевой мощи ВСУ — до такой степени, что у Украины не будет иного выбора, кроме как договориться о прекращении огня на условиях России и дать российским войскам время для восстановления.

Однако пока обе этих кампании РФ не могут вынудить Украину ни к переговорам, ни к превентивным уступкам, поскольку ВСУ сохраняют инициативу на поле боя после двух контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях. Именно поэтому Путин может готовить почву для третьей параллельной военной операции — нового наступления на Украину зимой 2023 года, если две нынешних попытки не смогут обеспечить достижение его целей. Украинский главнокомандующий Валерий Залужный предположил, что такое наступление может состояться уже в феврале, или же в январе (в худшем случае) либо в марте (в лучшем случае). Залужный также отметил, что это новое наступление может принять форму еще одной механизированной атаки на Киев с территории Беларуси.

Аналитики ISW напоминают, что ранее наблюдали ряд признаков, которые позволяют предположить, что российские силы действительно могут готовиться к новой наступательной операции, включая перегруппировку сил на основных направлениях наступления и переброску тяжелой техники к линии фронта. А обозначенный Залужным срок потенциального наступления РФ — зима 2023 года — согласуется с давней оценкой ISW о том, что зима будет способствовать и украинским, и российским наступательным операциям. Также такие сроки отвечают текущему прогнозируемому графику завершения усилий России по формированию дополнительных сил — из расчета, что около 150 000 мобилизованных продолжают подготовку для развертывания. Они могут быть отправлены в Украину в период с февраля по март 2023 года, предполагает ISW. Залужный отметил, что сейчас Россия готовит к около 200 000 военнослужащих — вероятно, это расширенная оценка, которая включает призывников осеннего цикла 2022 года. Они проходят подготовку вместе с оставшимися мобилизованными новобранцами, которых еще не бросили на фронт, уточняет ISW.

Российские силы могут создавать условия для нападения из Беларуси, хотя ISW продолжает считать, что в настоящее время такое повторное вторжение не является неизбежным. Ни в ежедневных сводках украинского Генштаба с 1 по 15 декабря, ни в других открытых источниках нет данных о том, что российские войска формируют ударные группы на территории Беларуси по состоянию середину 15 декабря. «Крайне маловероятно, что белорусские силы вторгнутся в Украину без российской ударной группы», — полагают аналитики Института.

В то же время ISW перечисляет ряд факторов, которые могут подтверждать версию о том, что РФ готовит почву для нападения на Украину со стороны Беларуси зимой 2023 года. Вот главные из них:

Российское военное присутствие в Беларуси увеличивается с осени 2022 года: к примеру, 15 декабря украинский бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что РФ перебросила один танковый батальон на полигон в Бресте и один танковый батальон на полигон в Витебске в течение 4−11 декабря. А в украинской разведке сообщали в конце октября, что РФ направила в Беларусь около 3200 человек личного состав. Хотя этих цифр недостаточно, чтобы поддержать вторжение в Украину, однако они могут указывать на попытку снова сосредоточить крупные российские силы в Беларуси.

По оценке официальных представителей Украины ( включая генерала Громова), у российских военнослужащих в Беларуси нет конкретных планов по возвращению в РФ после завершения « обучения», им не давали никаких указаний об их будущих задачах — будут ли они отправлены обратно в РФ, останутся в Беларуси или нападут на Украину. Российское командование может оставлять открытыми варианты потенциального нападения на Украину с территории Беларуси зимой 2023 года, полагают аналитики ISW



включая генерала Громова), у российских военнослужащих в Беларуси нет конкретных планов по возвращению в РФ после завершения обучения», им не давали никаких указаний об их будущих задачах — будут ли они отправлены обратно в РФ, останутся в Беларуси или нападут на Украину. Российское командование может оставлять открытыми варианты потенциального нападения на Украину с территории Беларуси зимой 2023 года, полагают аналитики ISW Высокопоставленные украинские чиновники все чаще предупреждают, что российские силы могут попытаться атаковать Киев. Заявления о возможном новом наступлении РФ в начале 2023 года, кроме Залужного, сделали также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.

Есть сообщения о том, что в Беларуси уже проходят подготовку подразделения 1-й гвардейской танковой армии РФ — формально самого элитного тяжелого формирования российских вооруженных сил, которое может составить ядро ​​ударной группировки. Однако основные части этой армии понесли большие потери под Харьковом, Сумами и на востоке Киевской области, что ставит под сомнение ее «элитный» статус и эффективную боевую мощь даже после пополнения мобилизованными и/или призывниками.

Крайне маловероятно, что российские войска смогут взять Киев, даже если снова начнут наступление со стороны Беларуси, считают аналитики ISW. Они не верят, что российские войска смогут быть более успешными в такой атаке на север Украины, чем в феврале 2022 года.

«Российские силы не смогли закрепить свои успехи в Украине и потеряли более 70 тыс. квадратных километров оккупированной территории с момента ухода из-под Киева, — напоминают аналитики Института. — Российские войска в Бахмуте в настоящее время продвигаются не более чем на 100−200 метров за сутки, сосредоточив там свои основные усилия. Россия не добилась превосходства в воздухе, не говоря уже о господстве в воздухе, и в значительной степени исчерпала свой арсенал высокоточного оружия».

Украинские силы, напротив, подготовили серьезные оборонительные рубежи на севере Украины и сейчас лучше готовы к такой атаке, чем в феврале 2022 года, напоминает Институт изучения войны. Местность вблизи белорусско-украинской границы не способствует маневренной войне с использованием тяжелой технике. А возможные пути вторжения из Беларуси в Киев пролегают через обороняемые узкие места в Чернобыльской зоне отчуждения, в защите которых украинские силы теперь имеют опыт, напоминает ISW.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе и битва за Бахмут

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW