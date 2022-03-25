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Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

Об этом сообщает Генштаб.

Силы обороны Киева продолжают отражать наступление российских оккупантов, наносить огневое поражение и удерживать все определенные рубежи.

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