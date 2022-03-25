Украинские силы отражают наступление оккупантов на Киев — Генштаб
Украинские военные останавливают наступление оккупантов на Киев (Фото:Генштаб)
Силы обороны Киева продолжают отражать наступление российских оккупантов, наносить огневое поражение и удерживать все определенные рубежи.
Об этом сообщает Генштаб.
На Сиверщине продолжается ведение оборонной операции.
Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.
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