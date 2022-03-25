Украинские силы отражают наступление оккупантов на Киев — Генштаб

25 марта, 07:19
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Украинские военные останавливают наступление оккупантов на Киев (Фото:Генштаб)

Украинские военные останавливают наступление оккупантов на Киев (Фото:Генштаб)

Силы обороны Киева продолжают отражать наступление российских оккупантов, наносить огневое поражение и удерживать все определенные рубежи.

Об этом сообщает Генштаб.

На Сиверщине продолжается ведение оборонной операции.

Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Генштаб Война России против Украины

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