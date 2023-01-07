Генерал Павлюк — об угрозе повторного наступления из Беларуси: Рассматриваем возможные варианты агрессии 7 января, 15:39 Александр Павлюк (Фото:скриншот видео Військове телебачення України / YouTube)

Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал возможность повторного наступления российских оккупантов на столицу Украины.

В интервью Суспільному, опубликованному в субботу, 7 января, Павлюк заявил, что сейчас непосредственной угрозы нет — у врага нет необходимых сил и средств.



«На границе между Украиной и Беларусью есть определенные группировки. Но, учитывая наш потенциал, маловероятно, что они будут иметь успех. Все, что сейчас делается, — сдерживаются наши силы на северной границе для того, чтобы мы не могли перебросить их на восток», — сказал он.

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Генерал-лейтенант отметил, что военные на беларусских полигонах постепенно оккупируют Беларусь — «скорее всего, на продолжительное время».

«Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые Россия сейчас восстанавливает на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним», — добавил Павлюк.

Как подчеркнул генерал, защитники Украины постоянно отслеживают движение российской армии с полигонов, а группировка на границе с Беларусью готова встретить врага.

«Вокруг Киева существует несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров. Там на основе профессиональных позиций, долгосрочных сооружений создана мощная система обороны», — отметил он.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.