«Залужный прав, Путин хочет брать Киев». Как обороняли столицу в феврале-марте и насколько готовы ко второму нападению. Интервью с разведчиком 29 декабря, 19:19 Эксклюзив НВ «Залужный прав, Путин хочет брать Киев» — разведчик Пилигрим (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Разведчик Пилигрим кайфует, когда горит вражеский склад боекомплекта, скопление орков, колонна машин или С-300.

Он один из тех, кто в первые дни полномасштабного вторжения собирал информацию о вражеских целях и передавал ее украинской артиллерии, а та, в свою очередь, уничтожала десятки единиц российской техники, которая приближалась к Киеву.

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В настоящее время растет угроза повторного наступления на столицу. Чего от нее ждать и как отразить наступление с севера, Пилигрим рассказал в интервью Радио НВ.

— Мы с тобой можем вспомнить события, начиная с 24 февраля: вторжение россиян, боевые действия в Киевской области, где ты активно участвовал. Ты активно охотился не только на вражескую бронетехнику, на скопление вражеских войск, но и на то, что называется командными пунктами для дезорганизации российского наступления. Чем определялся успех в битве за Киев?

— В первую очередь настойчивостью. Ничего не случилось такого неожиданного. К примеру, мы готовились к этому событию, очень долго готовились. Первоначально в 2018 году мы понимали, что будет в 2020 году война. И все было сделано для того, чтобы она начиналась. Но пандемия вмешалась и мы тоже немного буксонули.

Затем, во второй раз, уже весной 2021 года мы начали снова собираться. Это особый круг наших друзей ветеранов. И мы начали работать на разных направлениях, где считали, что наступление орков будет более активным.

Я лично говорил, что будет наступление со стороны Беларуси — Чернобыль, а Киев будут осаждать. Я знал, что это будет, но, честно говоря, не верил. Мы не очень были готовы к этому. К сожалению. Но наша нация уникальна. Это уже исторически: мы умеем готовиться и очень быстро приспосабливаемся к чему угодно. А если мы еще и обучены, то вообще капец.

И в Киевской области, когда это все началось, у меня не было отчаяния, но было желание взять, как говорится, булаву, саблю и пойти рубиться.

Гостомель, Ирпень, Буча, Блиставица — на этих направлениях было наиболее горячо. И так оказалось, что здесь был мой старый друг, офицер. У нас вообще ничего не было. Мы не знали, что там делается. Мне звонили несколько моих друзей из ГШ и спрашивали: «У тебя там ничего?». Я говорю: «Ничего нет, я иду сам воевать, махаться».

Я уже вперед несся на машине. Тут мне позвонил мой товарищ, который до войны остался в том районе. Он мне говорит: Ты знаешь, идет 120 танков. Я насчитал". Я говорю: «Как танков?». А он: «120, около 70−80 танков. Потом БТР-ы, машины, логистика». Я говорю: «Что ты говоришь? Что, по дороге идут?». Говорит: «Да, идут».

Я его знаю. Думаю, что-то здесь не то и говорю: «Слушай, проверь нормально информацию. Может быть, ты набухался». Он: «Нет, ты не понимаешь — оно так и есть».

И с этого началось. Для себя этот период я назвал войной четырех смартфонов. Потому что на один телефон он передавал мне информацию. На втором телефоне была карта Google. На третьем телефоне у меня была открыта наша карта Генштаба. На четвертом телефоне я уже эту информацию обрабатывал.

Мы с ним буквально за сутки, это была ночь 25−26 февраля, выработали такую работу. Он мог передать только, например, «дорога Т1516, столько-то техники двигается в таком-то направлении». Это уже после я узнал, что мой друг (пока даже позывного его говорить не буду) переезжал с места на место в феврале на велосипеде. Он садился на велосипед и на нем гонял по снегу.

Я не поверил: когда уже приехал, снега уже не было, только в лесу. Я говорю: Я не верил, что ты такое будешь делать. Покажи мне". И он [покатался] по лесу на этом велосипеде. Говорит: «Я приспособился так, что как на лыжах на нем езжу». Сейчас уже с улыбкой это вспоминаешь. Это уже позитивные эмоции.

Я начал информацию, которая у него была, обрабатывать и передавать своим товарищам в оперативный центр, говорю: «По такому-то направлению у меня есть глаза». Они в шоке говорят, что ничего не видят, не слышат: «Давай все, что есть. А это точно?». Говорю: Это точно. Мне только нужно время, потому что я аккумулирую эту информацию, обрабатываю ее, передаю". Чтобы все было четко: время, когда видели, координаты, где это находится, состав техники, как они двигаются, что делают в это время". Это сжато.

У меня был один смартфон и еще три я забрал у людей, которые были рядом со мной. Собрал эти смартфоны, и так мы аккумулировали эту информацию, я передавал ее.

Поначалу это все проверялось. Я помню, мне не верили, что идут такие большие колонны. Я доказывал, рассчитывал, что колонны идут с такой-то скоростью в такое-то время, расстояние между машинами, техникой такое-то.

И 26 [февраля], насколько я помню, вечером уже была уверенность нашего командования в том, что эта информация действительно является [правдивой]. И дали отмашку на то, чтобы открывать огонь на все, что я передаю.

Через пару дней я уже не работал с оперативным центром, напрямую передали нашу информацию в 72 бригаду, арте. Я даже не знаю, с кем я общался в то время. И даже не спрашивал, кто там был, не интересно было, потому что был интересен результат.

Связь, кстати, уже начала «умирать» 2 марта. [Друг] хотел дозвониться, рассказать, что он видит. Это тоже эмоции, потому что он был в шоке. Он хоть военный, но [поражало] такое большое количество техники. Там они шли сотнями. И они накапливались выше Блиставицы, там, где Озерище. В Гавриловке они соединились. И тогда на Гостомель они скапливались. Возле гостомельского аэропорта было много техники.

И получается, что эту информацию, которая у нас была, со 2 [марта] уже было тяжело передавать, потому что связи почти не было.

И я сказал своим «глазам»: «Передавай мне информацию только как ты видишь: дорога такая-то, перекресток такой-то или дом, деревня такая-то, а мы уже обработаем». Мы же понимали, что орки не могут ходить по лесным или полевым дорогам, потому что там очень много грязи. Они ходили по асфальту. Потому для арты это был класс.

— Ты начал охотиться за командными пунктами и за вражескими средствами ПВО, давал инструкции, как идентифицировать эти машины. Это сработало тогда, эффект почувствовали?

— Во-первых, где-то через неделю начали появляться у меня люди. И это было благодаря моему хорошему товарищу Дмитрию Тузову, начавшему в эфире передавать информацию о том, что нам нужны эти данные. Ты сам помнишь, как даже благодаря твоей информации было уничтожено несколько колонн машин в некоем селе. И это работало, конечно.

О С-300. Обычным гражданам это не трудно [объяснить]: большая машина с какими-то сверху трубами. Люди наши видели и передавали: три трубы, там четыре трубы. Народ наш очень быстро учится.

14 марта связь уже была полностью мертва. Они прибили эти башни Киевстара, взорвали их и связь уже легла. Было две недели. Но эти две недели я спал час-полтора, не больше. Это было достаточно жестко.

Но ты был на таком подъеме, когда понимаешь, что это получалось. Оно работало. СМС-ками передавали [информацию]. Хоть они с задержками, но приходили. И подтверждение тоже. Это было прикольно читать, когда передавали: «Горит 10 танков, два БМП, восемь машин логистики, Уралов». Первые дни думаешь: разве это мы? Да, это были мы с вами.

— Я удивлен тем, что ты признал, что не был готов 24 февраля.

— Я считаю, что готов это тогда, когда моя работа выполнена хотя бы процентов на 80. А она была выполнена — на 35%. И для меня это совсем не готовность.

Если бы мы были готовы, если бы услышали нас раньше, готовили бы ту же терроборону. Тероборона научилась по ходу, она даже сейчас не слишком обучена. Некоторые подразделения я вижу, что обучены, а некоторые подразделения не очень.

Но мотивация у бойцов в терробороне очень велика. Конечно, партизанская война — это очень сложная вещь. Это нужно изучать. Партизанская война — это диверсионная война. Диверсанты, к сожалению, многому не учились. Я давал эти уроки. Ко мне поступала информация, что люди жгли эти Уралы, бензовозы. Они их сжигали, делали коктейли Молотова. Это было. Но ведь это время.

— Ты рассказывал эти основы: от колонны надо отсечь бензовозы, потом их сжечь. Это значит, что это работало?

— Работало. Несколько видео у меня есть. Люди настолько стали отважны, что они начали снимать ночью, как оно горит, пылает. Они подожгли, они загорелись, они сняли и побежали назад.

Работало, конечно. Но если бы мы подготовились… Думаю, что ситуация не изменилась бы в корне. Конечно, орки наступали бы, Путин сделал бы войну. Но мы бы поразили целей гораздо больше. Стратегически было почти так же, но мы сожгли бы гораздо больше.

— Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сказал о том, что он почти не сомневается, что россияне снова будут пытаться захватить Киев, захватить столицу. Как относишься к такому предсказанию?

— У нас крутой главнокомандующий. Залужный реально молодец. Он говорит правду. Здесь даже не военное дело. Он говорит как военный, потому что предполагает это.

Здесь политическое дело. Вопрос стоит на уничтожение нации. Мы же видим сейчас, им неважно, на каком языке общаются люди — на русском или украинском. Мариуполь возьми: смотрели ли они российское телевидение или украинское — они всех хотят уничтожить.

Поэтому [Залужный] готовится. Он говорит, что мы должны готовиться. И Путин реально хочет брать Киев. Стратегически для того, чтобы оправдать свои поражения, которые у него сейчас есть. Удар по киевскому региону, по Киеву был бы сейчас для него классным ходом. Но ведь это его мечты. Нездоровые фантазии в бункере на унитазе.

— Что нужно сейчас предпринять для того, чтобы эта новая попытка захватить украинскую столицу завершилась полным военным провалом для России?

— Оружие и подготовка терробороны. Если будет в каждом селе с населением 1000 или 500 человек 30−40 мужчин и женщин, готовых взять оружие (калаш с цинком у каждого, как минимум, это уже мечта о NLAW или хотя бы РПГ), которая будет находиться рядом, в схронах, не в оружейной у председателя колхоза, тогда они не пойдут. Они будут видеть, что будет.

Я понимаю, что вряд ли может так получиться. Скажу так: мы выстоим. И, может быть, сейчас так не нужно. Когда орки будут хотеть наступать, у нас уже будет вся информация. В настоящее время у нас уже есть системы разведки, благодаря нашим партнерам НАТовским, ну очень хорошие.

Как только они развернутся и у нас будет понимание, что они разворачиваются для хотя бы подхода к границе, у нас есть время, чтобы развернуть наши подразделения территориальной обороны или регулярные войска, чтобы они вышли на позиции, пункты сосредоточения, чтобы атаки противника отразить.

Пока они будут переходить границу, наша арта их «положит» на 30%. Это однозначно, так и будет.

— Жители одного из населенных пунктов на Киевщине, куда орки зашли, говорили, что им бы кроме стрелкового оружия, которого, к сожалению, тоже у них не было, несколько Джавелинов. Должно ли быть такое вооружение прямо у местного населения?

— Джавелины — точно нет. Киевская, Житомирская области — это леса. И Джавелины сработают, но ведь оператор должен быть обучен. И передвижение в таких местах тяжелое — будет задержка. Они будут также целью.

Не надо забывать, что у врага тоже есть летающие беспилотники. И они будут охотиться на эти расчеты. Расчеты Джавелина нужно учить. Мы же не будем учить людей в селе быть оператором Джавелина. А вот более простые вещи — испанские, немецкие, британские противотанковые гранатометы и даже наше РПГ — это все просто.

— Хлопки — это очень хорошее новое слово в нашем лексиконе. Хлопки, убивающие и уничтожающие оккупантов. Ты об этом можешь что-то рассказать? Или об этом мы уже после войны будем говорить?

— Позже, потому что идет работа. На востоке и на юге, кстати.

— Как ты оцениваешь уровень этих хлопков?

— Круто. Когда в начале войны мой друг говорил: «Пилигрим, погнали, у меня есть два NLAW/ Побежали на Оболонь жечь орков». Был второй день [полномасштабной войны]. Я говорю: «Нет, друг. Я не могу, потому что у меня более интересные вещи. Зачем мне тот танк, у меня сейчас по 10 машин горит».

Когда ты видишь хлопок, горит состав БК или скопление орков, где они живут, или какая-то колонна машин — это кайф. Или С-300. Это классно. Это тяжелая работа, но она доставляет удовольствие. Каждая такая работа — это победа. Маленькая победа. Step by step.

Наша цель же не просто окончить войну, а победить. Другого нам не нужно. Я не хочу воевать через три-четыре года. Я не хочу, чтобы мои дети или внуки воевали. Не хочу. Мы должны победить здесь.