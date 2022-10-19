Херсон: затишье перед бурей. Как развивается ситуация в Херсонской области и чего там ждать от ВСУ и оккупантов — военный эксперт Машовец 19 октября, 20:02 Эксклюзив НВ Оккупанты готовятся защищаться от контрнаступления ВСУ (Фото:EYEPRESS via Reuters)

Пока коллаборанты объявили эвакуацию из Херсона, оккупационные войска в регионе пытаются возобновить поставки топлива, техники и боеприпасов на правобережье Днепра, чтобы защищаться от наступления ВСУ.



19 октября российский диктатор Путин ввел военное положение в оккупированных районах Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. При этом коллаборанты Херсонской области объявили о закрытии въезда в область для гражданских лиц и вывозе оккупационных «администраций» на левый берег Днепра. Ко всему, новый командующий силами армии агрессора в Украине заявил в свежем интервью, что на Херсонщине россиянам следует готовиться к «непростым решениям».

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Что это значит? НВ искал ответ на этот вопрос у Константина Машовца, военного эксперта группы Информационное сопротивление.

— Почему в последнее время наблюдается определенное затишье в Херсонской области?

— Идет перегруппировка сил и средств. Противник готовится к обороне от Вооруженных сил Украины.

— Как бы вы оценили нынешнюю ситуацию в этом регионе?



— Активно ведутся боевые действия тактического масштаба, стороны пытаются улучшить свое положение, происходит интенсивная контрбатарейная борьба. Также стороны ведут интенсивную разведку боевых порядков и оперативное построение друг друга, используют для этого все имеющиеся средства, включая технические беспилотные летательные аппараты. И наносят огневое поражение по позициям друг друга.



— Сегодня появились заявления коллаборантов из «власти» о том, что они сами выезжают на левый берег Днепра и советуют жителям Херсона и близлежащих районов делать то же самое. Зачем они могут это делать с военной точки зрения?



— С точки зрения распространения дезинформации или проведения информационно-технологической операции.

