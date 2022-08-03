Наступление на Херсон. Украинские силы уничтожили два склада боеприпасов РФ в области

3 августа, 22:56
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 350 своих военных (Фото:Олександр Завітневич/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 350 своих военных (Фото:Олександр Завітневич/Facebook)

ВСУ в Херсонской области уничтожили два склада боеприпасов оккупантов. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

«Украинские защитники „минуснули“ два вражеских склада боеприпасов в Херсонской области», — написал он в Facebook.

Всего, по его данным, были ликвидированы:

  • 19 российских военных;
  • мобильная станция спутниковой связи;
  • противотанковый ракетный комплекс;
  • два автомобиля;
  • полевые склады в Чернобаевке и Бериславе.
Видео дня
https://www.facebook.com/photo/?fbid=743349710285270&set=a.111664266787154
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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 350 своих военных. Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники. Наибольшие потери за последние сутки враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Наступление

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