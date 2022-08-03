Наступление на Херсон. Украинские силы уничтожили два склада боеприпасов РФ в области 3 августа, 22:56 С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 350 своих военных (Фото:Олександр Завітневич/Facebook)

ВСУ в Херсонской области уничтожили два склада боеприпасов оккупантов. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

«Украинские защитники „минуснули“ два вражеских склада боеприпасов в Херсонской области», — написал он в Facebook.

Всего, по его данным, были ликвидированы:

19 российских военных;

мобильная станция спутниковой связи;

противотанковый ракетный комплекс;

два автомобиля;

полевые склады в Чернобаевке и Бериславе.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 350 своих военных. Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники. Наибольшие потери за последние сутки враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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