Наступление на Херсон. Украинские силы уничтожили два склада боеприпасов РФ в области
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 350 своих военных (Фото:Олександр Завітневич/Facebook)
ВСУ в Херсонской области уничтожили два склада боеприпасов оккупантов. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.
«Украинские защитники „минуснули“ два вражеских склада боеприпасов в Херсонской области», — написал он в Facebook.
Всего, по его данным, были ликвидированы:
- 19 российских военных;
- мобильная станция спутниковой связи;
- противотанковый ракетный комплекс;
- два автомобиля;
- полевые склады в Чернобаевке и Бериславе.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 350 своих военных. Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники. Наибольшие потери за последние сутки враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
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