ВСУ поразили скопление российской техники в районе Чернобаевки — ОК Юг

3 ноября, 18:45
Поделиться:
ВСУ нанесли результативные удары по альтернативной переправе россиян в районе Антоновского моста (Фото:Генштаб)

ВСУ нанесли результативные удары по альтернативной переправе россиян в районе Антоновского моста (Фото:Генштаб)

Украинские силы поразили скопление российской техники в районе временно оккупированной Чернобаевки Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«В районе Чернобаевки, в лучших местных традициях, поражено скопление техники, которую враг пытался вывести в другие места дислокации. Окончательные результаты потерь врага доразведываются», — говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:

В районе Антоновского моста были уничтожены военные катера РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) ВСУ уничтожили переправу россиян в районе Антоновского моста — Хлань

В командовании сообщили, что ВСУ нанесли результативные удары по альтернативной переправе россиян в районе Антоновского моста, что критически усложняет врагу логистику.

Также, по данным командования, подтверждено уничтожение 60 российских оккупантов в Первомайском Николаевской области.

Всего подразделения ракетно-артиллерийских войск ВСУ за ночь выполнили более полусотни огневых задач.

https://www.facebook.com/watch/?v=3377024505953538

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 74 000 своих военных, за минувшие сутки — 730.

https://www.youtube.com/embed/brzGWdKzmiw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Войска РФ Чернобаевка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X