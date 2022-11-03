ВСУ поразили скопление российской техники в районе Чернобаевки — ОК Юг 3 ноября, 18:45 ВСУ нанесли результативные удары по альтернативной переправе россиян в районе Антоновского моста (Фото:Генштаб)

Украинские силы поразили скопление российской техники в районе временно оккупированной Чернобаевки Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«В районе Чернобаевки, в лучших местных традициях, поражено скопление техники, которую враг пытался вывести в другие места дислокации. Окончательные результаты потерь врага доразведываются», — говорится в сообщении.

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В командовании сообщили, что ВСУ нанесли результативные удары по альтернативной переправе россиян в районе Антоновского моста, что критически усложняет врагу логистику.

Также, по данным командования, подтверждено уничтожение 60 российских оккупантов в Первомайском Николаевской области.

Всего подразделения ракетно-артиллерийских войск ВСУ за ночь выполнили более полусотни огневых задач.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 74 000 своих военных, за минувшие сутки — 730.