Контрнаступление продолжается. ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области, проводится зачистка — ОК Юг 6 сентября, 23:49 ВСУ не делают поспешных заявлений, чтобы провести разминирование и тщательную зачистку (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Украинские силы освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Херсонской области. Их название не уточняют, чтобы провести зачистку от диверсионных групп и разминирование.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк в эфире Freedom.

«Мы продолжаем позиционные бои и есть территории, которые нами уже освобождены», — сказала Гуменюк.

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Она отметила, что есть расчетное время объявления об освобождении территорий от оккупантов. ВСУ не делают поспешных заявлений, чтобы провести разминирование и тщательную зачистку от диверсионных групп, заявила Гуменюк.

«Давайте еще немного подождем, мы готовим официальное сообщение на этот счет. Мы очень серьезно следим за тем, чтобы эти населенные пункты не подвергались после всех тех ужасов, которые они пережили в оккупации в течении полугода, ракетным ударам», — добавила она.

Ранее сообщалось, что на юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен.

4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.

6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

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