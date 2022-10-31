ВСУ ликвидировали две баржи оккупантов и колону техники РФ за неделю — ОК Юг 31 октября, 18:22 ВСУ выполнили огневые задачи в районах сосредоточения сил и средств противника. (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

ВСУ ликвидировали две баржи оккупантов в районе Антоновского моста за неделю. Также подтверждено уничтожение колоны техники РФ на юге страны.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

По данным командования, обстановка в операционной зоне на юге страны остается стабильно напряженной, но полностью контролируется. Оккупанты продолжают обороняться и пытаются удержать занятые рубежи и в то же время, готовятся к эвакуации отдельных подразделений и военной техники из правобережной части Херсонской области.

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Отмечается, что захватчики собирают по пунктам базирования плавсредства речного флота, обустраивают понтонные переправы, пытаются использовать альтернативные способы переправки через Днепр.

«Две баржи во время таких альтернативных перевозок успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста на прошлой неделе. Также подтверждено уничтожение колонны военной техники», — сообщает пресс-центр.

ВСУ, по данным командования, выполнили 7️5️ огневых задач по районам сосредоточения сил и средств противника.

Всего по данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 620 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составили около 71 820 военных.