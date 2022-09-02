Контрнаступление на Юге. ВСУ атаковали склад боеприпасов и паромную переправу в Херсонской области
Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по паромной переправе вблизи села Львове (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Украинские силы уничтожили склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области и нанесли удар по паромной переправе россиян.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.
По данным командования, в результате атак ВСУ войска РФ потеряли:
- 37 оккупантов;
- 4 танка;
- 4 гаубицы Мста-Б;
- реактивную систему залпового огня Град;
- 10 единиц автобронетехники;
- склад боеприпасов в Бериславском районе.
Также был поврежден в районе Сухого Ставка самолет Су-25, говорится в сообщении. Он выведен из состава вражеских сил.
Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по паромной переправе вблизи села Львове и по двум районам сосредоточения сил и средств россиян, добавили в ОК.
Ранее в Херсонском облсовете сообщали, что украинские войска, которые перешли в контрнаступление на юге страны, добились успеха в трех районах временно оккупированной Херсонской области.
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