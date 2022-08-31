Украина планировала более широкомасштабное контрнаступление, но решила сузить цели — СNN 31 августа, 22:32 Чиновники пока не решаются назвать операцию ВСУ на юге страны настоящим «контрнаступлением» (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Украина планировала более широкомасштабное контрнаступление, но решила сконцентрироваться на Херсонском направлении, чтобы не увязнуть на нескольких фронтах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американские и западные официальные лица, а также на украинские источники.

Изначально Киев рассматривал возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сконцентрировал свою миссию на Юге, в Херсонской области, заявили представители США и Украины.

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Официальные лица говорят, что, по их мнению, в настоящее время наблюдается усиление паритета между украинскими и российскими военными. Но чиновники пока не решаются назвать операцию ВСУ на юге страны настоящим «контрнаступлением».

Отмечается, что Россия по-прежнему сохраняет превосходство в общей численности личного состава и массированной артиллерии. Но украинские силы подкреплены современным западным вооружением и подготовкой, говорят официальные лица.

«Украина компенсировала преимущество России в объеме огня своей «компетенцией», — заявил американский военный источник.

Представитель НАТО в комментарии CNN сообщил, что пока невозможно подтвердить масштабы украинских наступлений, но ВСУ повлияли на способность РФ перемещаться через реку Днепр.

По словам одного чиновника, атаки в Крыму были особенно умной стратегией, потому что Россия использует полуостров в качестве стартовой площадки для своих операций на юге Украины.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в контрнаступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бросить позиции и бежать.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. При этом в Генштабе ВСУ советуют украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.

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