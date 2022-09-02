США ожидают, что Украина пересмотрит военные цели после освобождения Херсона — Politico 2 сентября, 19:31 США убеждены, что одной из предстоящих проблем для Украины станет наступление зимы (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Власти Украины пересмотрят военные цели, когда освободят Херсон от российских оккупантов, ожидают в США.

Об этом сообщает Politico cо ссылкой на неназванного чиновника США.

Западные официальные лица предупредили, что контрнаступление не вытеснит российские войска с территории Украины в ближайшее время. Однако успех в возвращении Херсонской области и получении контроля над западным берегом реки Днепр будет «действительно значительным», сказал чиновник.

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«Такая победа показала бы западным союзникам Украины, что они правы, продолжая посылать оружие и припасы на миллиарды долларов, чтобы помочь противостоять России, одновременно подрывая боевой дух Москвы», — пишет Politico.

США убеждены, что одной из предстоящих проблем для Украины станет наступление зимы, когда обеим сторонам придется приостановить боевые действия из-за плохой погоды. Западные власти предостерегают Киев от чрезмерного распыления своих сил в попытке захватить как можно большую территорию, поскольку украинцам придется их удерживать.

Официальные лица заявили, что ожидают, что Украина пересмотрит свои военные цели, если отвоюет Херсон. Отмечается, что временно оккупированный Мелитополь Запорожской области остается слишком далеко от украинских позиций, и наземный удар по Крыму в ходе контрнаступления маловероятен.

По словам одного из западных официальных лиц, дальние удары, нанесенные украинцами по российскому командованию и материально-техническим средствам в течение лета, дали «значительный эффект против России», вынудив Москву передислоцировать свои войска и скорректировать свою тактику.

29 августа замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что украинские войска добились успеха в трех районах на временно захваченных территориях Херсонской области. В оперативном командовании Юг объяснили, что не сразу объявляют об освобождении населенных пунктов на юге, чтобы не подвергать их вражеским ударам.

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