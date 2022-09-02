США ожидают, что Украина пересмотрит военные цели после освобождения Херсона — Politico

2 сентября, 19:31
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США убеждены, что одной из предстоящих проблем для Украины станет наступление зимы (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

США убеждены, что одной из предстоящих проблем для Украины станет наступление зимы (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Власти Украины пересмотрят военные цели, когда освободят Херсон от российских оккупантов, ожидают в США.

Об этом сообщает Politico cо ссылкой на неназванного чиновника США.

Западные официальные лица предупредили, что контрнаступление не вытеснит российские войска с территории Украины в ближайшее время. Однако успех в возвращении Херсонской области и получении контроля над западным берегом реки Днепр будет «действительно значительным», сказал чиновник.

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«Такая победа показала бы западным союзникам Украины, что они правы, продолжая посылать оружие и припасы на миллиарды долларов, чтобы помочь противостоять России, одновременно подрывая боевой дух Москвы», — пишет Politico.

США убеждены, что одной из предстоящих проблем для Украины станет наступление зимы, когда обеим сторонам придется приостановить боевые действия из-за плохой погоды. Западные власти предостерегают Киев от чрезмерного распыления своих сил в попытке захватить как можно большую территорию, поскольку украинцам придется их удерживать.

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Официальные лица заявили, что ожидают, что Украина пересмотрит свои военные цели, если отвоюет Херсон. Отмечается, что временно оккупированный Мелитополь Запорожской области остается слишком далеко от украинских позиций, и наземный удар по Крыму в ходе контрнаступления маловероятен.

По словам одного из западных официальных лиц, дальние удары, нанесенные украинцами по российскому командованию и материально-техническим средствам в течение лета, дали «значительный эффект против России», вынудив Москву передислоцировать свои войска и скорректировать свою тактику.

29 августа замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что украинские войска добились успеха в трех районах на временно захваченных территориях Херсонской области. В оперативном командовании Юг объяснили, что не сразу объявляют об освобождении населенных пунктов на юге, чтобы не подвергать их вражеским ударам.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ Контрнаступление

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