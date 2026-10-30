Сейчас в Херсоне относительно тихо, люди могут свободно передвигаться по улицам (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Основатель благотворительной организации Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV прокомментировал, могут ли россияне после завершения режима тишины 1 ноября начать наступление на Херсон.

Павел Нарожный Основатель благотворительной организации «Реактивная почта», военный эксперт

Во-первых, для понимания ситуации: есть город Херсон — огромный город, расположенный на берегу Днепра. За Днепром, на том берегу, на временно оккупированных территориях находятся относительно небольшие села. И все эти села тянутся вдоль Днепра, но большинство из них разрушены.

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Давайте вспомним, например, те же Крынки, где довольно долго находились наши подразделения и где артиллерийским огнем было уничтожено практически всё. И вся эта местность представляет собой обширную степь. Там находятся Олешковские пески — крупнейшая в Европе пустыня. Вокруг Олешковских песков тянется лесной пояс шириной примерно в километр-два — где-то так.