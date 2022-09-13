«Украина может очень скоро вернуться». В оккупированной Луганской области из-за наступления ВСУ пророссийского населения стало меньше. Интервью 13 сентября, 19:31 Эксклюзив НВ Открытка во временно оккупированном Лисичанске с приветом оккупантам и коллаборантам (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

Главный редактор Реальной газеты, журналист из Луганска Андрей Дихтяренко в интервью Радио НВ рассказал, как изменились настроения на оккупированных территориях из-за освобождения Вооруженными силами Украины Харьковской области.

— Что жители Луганщины знают о том, как происходит деоккупация Харьковской области, об освобожденных городах?

— Есть люди, которые действительно существуют исключительно в информационном пространстве, создаваемом для них РФ. Это пенсионеры, прежде всего. А все остальные пытаются исследовать, что же происходит, уже научились пользоваться интернетом.

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На оккупированных территориях работают телеграм-каналы, работает youtube — большой источник информации. И люди, в принципе, понимают, что происходит.

Мы знаем, что российская пропаганда уже стала признавать факт поражения российских оккупационных войск в Харьковской области. Это первое. Второе: начинают возвращаться «мобики» (принудительно мобилизованные жители оккупированной части Луганской области), есть много видеосвидетельств в социальных сетях того, как «мобики», которых фактически российские войска забыли в Харьковской области, отбирают авто у местных жителей или используют собственный транспорт.

Когда было это контрнаступление украинских войск, бежали русские войска, образовывались огромные пробки на въезд в Луганск. Это видели на бывшем КПВВ Счастье, в Станице Луганской. Говорят, что они и сейчас стоят. Это также обсуждают на оккупированных территориях: эти люди возвращаются, встречали их в Стаханове, тоже были видео об этом. То есть, возвращаются уже на территорию Луганщины люди, которые были непосредственными участниками этих событий. И тоже рассказывают, хоть и на собственных кухнях родственникам, друзьям, правду о том, что происходило на самом деле.

— Эти «мобики» — это те, которые смогли сбежать с Харьковщины и не попасть в плен, которые не были убиты?

— Да. Все верно. И понятно, что эти люди критически относятся к происходящему. Другой вопрос, что вряд ли они готовы выступить и тем более с оружием в руках против оккупантов. Так сказать, выжили и слава Богу — такое у них отношение. Радуются их родственники, что они выжили.

Те, у кого не вернулись или пропали без вести, или нет связи с этими людьми, пытаются узнать, что же с теми «мобиками», которые остались на линии фронта.

Что происходит сейчас на оккупированных территориях. Люди очень сильно погружены в эту ситуацию. Многие из них воспринимают свое участие в фактической оккупации Украины, как такую дань, как рамки. Они даже не могут задуматься, правильно ли то, что мы делаем, правильно ли то, что мы поддерживаем тех, кто это делает. Такое впечатление, что им это спустили как приказ. И многие просто бездумно, без рефлексии пытаются его выполнять.

Очень большая польза последних событий, по моему мнению, это то, что многие жители оккупированной территории могут наконец задуматься. А Украина может вернуться очень скоро. И даже скорее, чем они об этом думают.

Несмотря на то, что они жили последние годы так, будто действительно представители Единой России: [секретарь генсовета партии Андрей] Турчак пытался всем на оккупированной Харьковщине говорить, что Россия здесь навсегда, эти люди уже понимают, что Россия, возможно, и очень вероятно, здесь не навсегда. И, соответственно, эти мнения могут, надеюсь, запустить некоторые процессы.

— Российская пропаганда, рассказывая о своем позорном поражении на Харьковщине, уверяла, что там были только «мобики» из «ДНР», «ЛНР». Смысл был в том, что там как будто их нормальных военных нет, поэтому, может быть, могут быть какие-то проблемы. Журналист Сергей Гармаш рассказывал о том, что есть оскорбления со стороны так называемых ДНРовцев. Есть ли что-то подобное на территории временно оккупированной Луганской области?

— Конечно, есть. Другой вопрос, что эти люди еще не пришли к мнению, что на самом деле россияне, российские оккупанты, российская пропаганда относятся к нам, как к людям второго сорта. Надо им донести, что, возможно, нужно перейти на сторону тех, кто считает их согражданами, кто действительно хочет помочь людям на оккупированной территории. Этот шаг они еще не сделали.

Я уверен, что после такого отношения к жителям Луганщины, к жителям Донетчины, как ко второму сорту, многие перестали надеяться вообще на то, что Россия пришла, оккупировала Донбасс для того, чтобы решить проблемы этих людей. Думаю, что они уже на собственном примере видят, что на самом деле их просто используют как пушечное мясо, как повод для того, чтобы оккупировать Украину. И возможно, пройдет время, возможно, это не будет так просто, но у этих людей должна запуститься какая-то рефлексия по поводу того, что произошло. И я думаю, что это действительно в пользу войск Украины прежде всего, которые продолжают свое наступление. И уверен, что на территории освобождаемой Луганщины и даже на той территории, которая была оккупирована уже восемь лет, ее население уж точно не будет представлять больших проблем для наших солдат.

— Во временно оккупированном Мелитополе, на юге Украины, есть коллаборантка, которая сказала, что все, кто получил российские паспорта, будут мобилизованы в российскую армию. Мне кажется, напрямую в тех «ЛНР», «ДНР» не говорили. Может ли эта новость дойти до украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях?

— Именно жители давно оккупированных территорий, восемь лет назад, они подпадают под мобилизацию с самого начала этого вторжения. На самом деле — еще до начала, потому что [марионетака Кремля в Донецке] Пушилин объявил мобилизацию. И сразу это привело к потоку автомобилей, бежавших с оккупированной Луганщины, оккупированной Донетчины в сторону российской границы. Люди не хотели идти на передовую.

За ними охотились несколько месяцев, подлавливали на улицах мужчин.

То, что [мужчины на] оккупированных территориях будут подлежать обязательной мобилизации, думаю, на местных жителей уже не так сильно повлияет.

Скорее всего, последние события, понимание того, что Украина может вернуться, сложится в А плюс Б. А — Россия бросает нас на передовую, не вооружая; Б — россияне никакие нам не братья. Это все должно сложиться. И должно привести хоть к какому-то результату.

Я всегда делил людей, оставшихся на оккупированной территории на три больших группы. Первая — это те, кто действительно откровенно, искренне поддерживали Россию и хотели бы, чтобы оккупированная Луганщина, оккупированная Донетчина стали частью России; верили в крымский вариант, были фанатами Советского Союза, Российской империи и т.д.

Вторая группа — действительно самая большая — это «мы не хотим лезть в политику», «мы живем так, как мы живем, не трогайте нас».

И третья группа. Этих людей сейчас не так много, потому что ими быть очень опасно и очень сложно на оккупированных территориях. Это те, которые действительно сторонники Украины, которые вывешивают на праздники украинские флаги. И таковых много на самом деле. Даже среди тех, кто говорит, что они за Россию, для того, чтобы их не трогали, очень много тех, кто на самом деле поддерживает Украину.

Так вот: первая группа для нас была всегда самая опасная. И я уверен, что после этой страшной войны, после контрнаступления украинских войск, людей в первой группе станет значительно меньше.

Во-первых, многие из них шли действительно воевать, как добровольцы. Такие люди тоже были. Об этом нужно честно сказать. Некоторые люди с оккупированных территорий действительно шли воевать против Украины. Многие из них убиты.

Тех, кто поддерживал Россию и не хотел идти воевать, потому что считали, что они больные, старые, насильно бросали без оружия. У этих людей должна произойти переоценка ценностей. Короче, я думаю, что благодаря всем этим событиям пророссийского населения на оккупированных территориях стало меньше. И это в пользу Украины.

— А о «карателях» им рассказывают? Сейчас один из нарративов российской пропаганды относительно деоккупированной Харьковщины, конечно, тот, что ВСУ начнут терроризировать местное население. Что об этом рассказывают в Луганске?

— Много рассказывают. Там очень жестко работает пропаганда. И в Реальной газете мы сделали проект — еженедельно делали обзор пропаганды группировки «ЛНР». Иногда очень сложно все это даже смотреть и переваривать.

[Российские пропагандисты] говорили о том, что за границей к украинским беженцам очень плохо относятся, а украинские беженцы там массово создают вроде бы разные преступления. Рассказывали о том, что это не Россия уничтожает все эти города, а украинцы специально, когда выходят, уничтожают города.

Очень важен момент в конце августа, когда и местная, и российская пропаганда начала рассказывать жителям Луганска и оккупированной Луганщины, что никакой принудительной мобилизации не существует. И тут уже, наверное, [произошел разрыв] шаблона даже у самых ярых поклонников России. Потому что они выходят на улицы, видят, как постоянно ездят команды «комендатуры», которые хватают людей, бьют их, которые их бросают на передовую. И здесь их пропаганда рассказывает откровенную ложь. Понятно, что людей, смотрящих эти новости, становится гораздо меньше. И количество тех, кто пытается все же узнать, что же происходит на самом деле, должно становиться больше.

Другое дело, что оккупационные власти тоже отсматривают все эти процессы, пытаются и дальше разбивать связь людей с Украиной.

Однако процесс уже начался. И я уверен, что он в пользу Украины.

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