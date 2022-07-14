«Враг не оставил своих планов». Все направления повторного наступления на Харьков перекрываются — глава ОВА 14 июля, 20:36 Необходимости и оснований для массовой эвакуации из Харькова в данный момент нет (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Все направления, по которым может произойти повторное наступление на Харьков, перекрываются, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Мы делаем все, чтобы враг не прошел. Мы перекрываем абсолютно все наиболее опасные направления, по которым можем ожидать наступление», — сказал глава ОВА в интервью Укринформ.

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Он добавил, что необходимости и оснований для массовой эвакуации из Харькова в данный момент нет.

«Мы проводили эвакуацию из города в начале войны, когда была угроза вторжения российских войск и взятие в оккупацию самого Харькова. Конечно, мы понимаем, что враг не оставил своих планов, поэтому работаем над обороноспособностью города и области», — подчеркнул Синегубов.

Россияне обстреливают Харьков каждый день. Ранее Синегубов говорил, что украинские силы должны отбросить войска РФ как можно дальше и выстроить современную линию обороны, чтобы защитить Харьков от российских РСЗО.

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