На фронте начался ключевой этап войны, идет борьба за инициативу — Подоляк 6 февраля, 18:49 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что на фронте идет борьба за инициативу.

«Сегодня происходит ключевой этап, когда идет борьба за инициативу, кто будет владеть этой инициативой. Понятно, что Россия идет ва-банк», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

Советник отметил, что именно по этой причине Россия проводит мобилизацию и запрашивает дополнительные ресурсы из Беларуси, Ирана, Эритрея или Северной Кореи.

По словам Подоляка, союзники Украины и Киев понимают, что ВСУ нуждаются в большем количестве определенных видов вооружения, включая снаряды и ракеты.

При этом советник не считает, что ближайшие месяцы на фронте будут переломными.

«Очень странно считать, что эти два месяца будут переломными. Каждый этап — переломный», — добавил он.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что во время возможного нового наступления России в феврале оккупанты не будут пытаться захватить сразу всю территорию Украины, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

Министр отмечал, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.