Украина отбивает многочисленные попытки наступления РФ на Донбассе вопреки усилению атак — Минобороны Британии 20 апреля, 04:34 Цей матеріал також доступний українською Стойкость высокомотивированных украинских защитников не позволяет РФ добиваться успеха на Донбассе (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Украинские защитники успешно отражают многочисленные попытки наступления российских войск на Донбассе, несмотря на увеличение обстрелов и ударов РФ на Донбассе, сообщает разведка Минобороны Великобритании.



Война России против Украины — главные события 19 апреля

Как сообщает ведомство, на способность России добиваться успеха по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми она сталкивалась до сих пор, а также стойкость высокомотивированных украинских вооруженных сил.

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Отмечается, что неспособность РФ подавить сопротивление в Мариуполе и ее неизбирательные атаки, из-за которого пострадало местное гражданское население, свидетельствует о том, что захватчики по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 18 апреля заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс.

19 апреля утром в Генштабе ВСУ заявили, что на Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

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