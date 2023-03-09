Оккупанты бросают в наступление под Кременной новые танки Т-90 — Гайдай

9 марта, 19:25
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Российские оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ под Кременной в Луганской области новыми танками Т-90, но у них все равно ничего у них не выходит.

Об этом говорится в заявлении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

«Россияне бросают в бой в Луганской области кадровые подразделения и лучшие образцы техники, по типу танков Т-90. Они хотят оккупировать всю территорию региона, но у них ничего не выходит», — сказал он.

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Он добавил, что на Сватовском направлении ситуация более стабильная — там нет такого количества наступлений врага, как в других районах.

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Также, по его данным, специалисты, работавшие на Северодонецком Азоте, в основном уехали, а оборудование оттуда вывозится в сторону России.

Поэтому заявления оккупантов о возможном запуске предприятия — очередные разговоры, сказал Гайдай.

Ранее Гайдай сообщал, что российские оккупанты сосредоточили свои атаки вблизи Кременной и Белогоровки.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донбасс Танки Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай

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