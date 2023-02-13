AB InBev Efes Украина презентовала документальный фильм «Нездоланні» («Непобедимые») о жизни жителей Чернигова, ужас войны и новую надежду 13 февраля, 10:00 Новости компаний Непобедимые (Фото:AB InBev Efes Украина)

7 февраля в Берлине прошёл предпоказ украинской документальной короткометражной ленты «Нездоланні» («Непобедимые»). Показ картины состоялся в рамках гуманитарного проекта «Schana Menschen für Menschen», который занимается помощью гражданским украинцам.

Событие посетили более 600 человек, среди которых украинцы, временно находящиеся в Германии, и представители немецкого политикума. Так, событие открыл мэр района Нойкелн Мартин Хинкель, призвавший посмотреть фильм и приобщаться к помощи Украине.

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Лента «Нездоланні» («Непобедимые») родилась в Украине во время восстановления Черниговской пивоварни «AB InBev Efes Украина». В центре картины — демонстрация силы духа обычных украинцев — сотрудников Черниговской пивоварни. Именно их непокорённость, жажда победы и возрождения украинского Чернигова и нашей Черниговской пивоварни красной лентой проходят через весь фильм.

25 марта производство любимого миллионами украинцев «Черниговское» подверглось сокрушительному ракетному обстрелу, в результате которого некоторые здания были частично повреждены, а некоторые — полностью уничтожены. Также было повреждено или уничтожено много важного оборудования.

На этом фоне в ленте « Нездоланні» ( «Непобедимые») показаны личные истории сотрудников пивоварни и их переживания ракетных обстрелов, эвакуации горожан и потери собственных домов. Вместе с тем, в этом фильме — вера в будущее и людей, стремление к восстановлению и возрождению страны.

Фильм условно поделён на этапы жизни пивоварни и изображение переломных моментов. Рассказ касается мирных времён и событий до 24 февраля, сложного периода начала войны и оккупации, а также моментов жертвенности наших людей, которые преодолели все испытания ради возобновления производства и с готовностью присоединились к возобновлению и запуску пивоварни после вынужденного почти полугодового простоя. События фильма раскрываются через серию интервью сотрудников и их личные переживания. Мы оживили пивоварню через голоса людей, которые ежедневно работали и работают над её возрождением, чтобы снова делать свое дело — варить любимое пиво для украинцев.

«Волонтёрство, поддержка друг друга, организация эвакуации — всё это стало для главных героев основой для того, чтобы выжить, выстоять и вернуться. Вернуться на пивоваренный завод, который был изуродован вражескими ракетами, спасать то, что осталось, возобновить производство и перезапустить его, чтобы варить вкусное пиво, которого ждут украинцы. Это все мы запечатлели в ленте», — рассказывает президент «AB InBev Efes Украина» Дмитрий Шпаков. — «После освобождения города, сотрудники пивоварни начали постепенно возвращаться в город, и в июле акционеры компании принчли решение о возобновлении пивоварни, что вселило ещё больший энтузиазм в сердца людей людей, переживших оккупацию в городе или вынужденных эвакуироваться, спасаясь от российской агрессии в более безопасных местах. Ведь пивоварня является одним из ключевых бизнесов в регионе, а значит, способствует его экономическому и социальному развитию».

Компания «AB InBev Efes Украина» продолжает свой курс на поддержку гуманитарных инициатив, которым следует ещё с первых дней борьбы. В частности, одним из таких проектов в поддержку Украины и украинцев стал запуск в Великобритании, Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии, Франции, Польше, Дании, Австрии, Швейцарии, Колумбии и Бразилии самого популярного украинского пива — «Черниговское», что гарантирует не менее 5 миллионов долларов прибыли для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи, предоставляемых неправительственным организациям, включая «Caritas International».

Фильм «Нездоланні» («Непобедимые») доступен для просмотра в открытом доступе. Также планируется серия благотворительных показов в сетях кинотеатров, все средства от которых будут перечислены в поддержку гуманитарных усилий.