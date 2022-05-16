«Точно войдет в историю». Оккупанты потеряли в районе Белогоровки около ста единиц техники и более тысячи солдат — Гайдай 16 мая, 15:42 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты бросают сейчас все силы, чтобы оцепить областной центр и взять его под контроль (Фото:Defence of Ukraine/Twitter)

В районе Белогоровки Луганской области российские оккупанты потеряли около ста единиц техники и более тысячи солдат, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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«Белогоровка точно войдет в историю этой войны. Это, наверное, место, где российского удобрения для нашей земли и металлолома мы получили больше всего. Около ста единиц техники и более тысячи россиян», — написал он в Telegram.

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Гайдай добавил, что Северодонецк надежно защищен, но оккупанты бросают сейчас все силы, чтобы оцепить областной центр и взять его под контроль.

«Многотысячное российское нашествие пытается прорваться поближе к городу, но им это не удается. В селах на подступах к Северодонецку наши защитники дают достойный отпор, поэтому рашисты даже отступают. Бои продолжаются», — подчеркнул он.

Он отметил, что в регионе возобновилась эвакуация и проходит ежедневно. Также, по его словам, оказание оперативной помощи населению осложняется отсутствием мобильной связи, а газа осталось всего на два месяца.

10 мая Гайдай сообщил, что понтонные переправы, которые оккупанты построили через Северский Донец в районе Белогоровки, уничтожены, а в поселке продолжается зачистка от российских военных. На следующий день ВСУ также уничтожили понтонные мосты врага.

По данным The New York Times на 16 мая, под Белогоровкой было убито или ранено 485 россиян и уничтожено более 80 единиц техники.

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