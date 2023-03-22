Действительно ли РФ ослабила наступление на Бахмут: в Силах обороны прокомментировали выводы британской разведки 22 марта, 15:12 В ВСУ рассказали о текущей ситуации в Бахмуте (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В Силах обороны Украины прокомментировали выводы британской разведки, которая ранее сообщила, что российское наступление на Бахмут ослабевает.



Как заявил в комментарии 24 каналу представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские войска продолжают атаковать город в привычном для себя темпе.

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Он добавил, что прогнозы британского Минобороны, возможно, касаются всего участка фронта.

Череватый отметил, что в Бахмуте оккупанты пытаются сохранять динамику своих атак. Данные британского ведомства он назвал «футурологическим прогнозом».

«Возможно, британские коллеги изучают все в более широком разрезе, опираясь на собственные разведданные. Они, видимо, сделали футурологический прогноз, с прицелом на будущее», — сказал Череватый.

Он добавил, что в британской разведке делают свои выводы, в частности опираясь на разрекламированное в предыдущие месяцы «большое российское наступление».

«Учитывая это, я думаю, что ближайшие неделю — две покажут, на что способны остатки террористической группировки Вагнера, какие они будут иметь возможности», подчеркнул он.

Ранее в Белом доме заявили, что США в вопросе обороны Бахмута поддерживают и полностью полагаются на выбор Украины.