«Сейчас — пехотное наступление». Бутусов описал четыре стратегии России, сменявшие друг друга на протяжении войны 6 февраля, 16:35 Разрушенный российским ракетным ударом жилой дом в Краматорске, 2 февраля (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV описал четыре стратегии, которые Россия сменила за почти год с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Очевидно, что в феврале-марте Россия сделала ставку на блицкриг - широкомасштабные маневренные действия бронетанковых войск на большую глубину", - сказал Бутусов Radio NV.

Видео дня

С апреля по июль Россия сменила эту стратегию на стратегию артиллерийского наступления, продолжил журналист.

«Если первоначально Россия пыталась этим блицкригом сорвать украинскую мобилизацию и сделать невозможным организованное сопротивление, то начиная с апреля и до июля это артиллерийское наступление преследовало цель уничтожить боеспособность украинской армии и захватить большие районы из-за подавления огнем. Но российскую армию подорвал кризис боеспособности, потому что многие месяцы одни и те же кадровые силы вели боевые действия и переистощились, понесли значительные потери и стали непригодными для дальнейших активных действий», — объяснил он.

Поэтому, по словам Бутусова, в сентябре, октябре и ноябре Россия перешла к стратегической обороне и начала мобилизацию.

«Сейчас Россия реализует четвертую стратегию – это стратегия пехотной войны, то есть ползучего пехотного наступления. Они изучили нашу стратегию, поняли после многих поражений, что у нас главный род войск – пехота. И теперь российское командование пытается противопоставить нашей пехоте свою, то есть выбить наш ключевой козырь», — заявил журналист.

Он уточнил, что россияне создают численное преимущество, усиливают пехоту высокоточным оружием и поддерживают авиацией, а также применяют большое количество боеприпасов и средств разведки.

«Враг меняет тактику применения войск для того, чтобы в этой пехотной войне получать преимущество на многих участках фронта. Вот этот четвертый этап ползучего пехотного наступления сейчас и происходит на войне», - подытожил Бутусов.

В недавнем интервью Украинской правде министр обороны Алексей Резников заявил, что во время возможного нового наступления России в Украине в феврале оккупанты не будут пытаться захватить сразу всю территорию, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

По словам Резникова, сейчас ключевые риски – это восток, юг и уже потом – север. В то же время он уверяет: «панических оснований бежать из городов нет». Опасностью Резников назвал ракетные и дроновые удары со стороны России, но украинская система ПВО становится более мощной.

Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено. По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины много лет.

