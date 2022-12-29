Рустамзаде о возможности вторжения из Беларуси: Как вы себе представляете наступление по лесистой местности с болотами? 29 декабря, 19:42 Украинские военные возле границы с Беларусью в Житомирской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украина усилила противодиверсионную оборону на северной границе, кроме того, рельеф местности препятствует масштабному наступлению со стороны Беларуси, потому такой вариант развития событий является маловероятным. Такое мнение в интервью НВ высказал известный военный эксперт Агиль Рустамзаде.



По его словам, критичного накопления войск, которое может создать угрозу вторжения, пока в Беларуси не наблюдается.

«Да и двигаться так быстро, как это делала российская армия в первые дни масштабной войны, уже не получится — мосты взорваны, местность заминирована. Потому такой динамики, когда российские войска за сутки оказались под Киевом, уже быть не может. Парадным строем они уже не пройдут», — убежден аналитик.

Видео дня

Если же удар белорусской группировки будет нацелен на северо-западные области, с целью разорвать цепочки поставок западного оружия Украине, рельеф местности сыграет на руку ВСУ, отметил он.

«Волынь — это лесистая местность с болотами. Как вы представляете наступление большого количества войск? Если бы у них был бы такой план, то они мелкими диверсионными группами могли бы уже осложнить логистику через эту область. Но мы этого не видим. Значит, украинская армия усилила свою противодиверсионную оборону, потому я считаю такой вариант развития событий также маловероятным», — подчеркнул Рустамзаде.

Комментируя заявления украинских военачальников о существовании гипотетической угрозы вторжения с севера и участии в нем белорусских войск, эксперт сказал, что «дело военных — всегда готовиться к плохим сценариям, даже если они имеют низкую вероятность». Пока же, по его данным, российские части, которые находятся на территории Беларуси, в основном используют военную инфраструктуру этой страны для тренировок.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению.

Главком ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, что существует возможность повторного вторжения российских войск со стороны Беларуси.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил BBC, что маневры российских военных в Беларуси проводятся с целью отвлечь украинские войска от боев на Донбассе и юге.