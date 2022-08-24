Новых угроз наступления со стороны Беларуси нет — Буданов

24 августа, 18:02
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Буданов также подчеркнул, что системы С-300, которые развернули в Беларуси, не могут поражать наземные цели дальше чем в 35 км. (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Буданов также подчеркнул, что системы С-300, которые развернули в Беларуси, не могут поражать наземные цели дальше чем в 35 км. (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов убежден, что никаких новых угроз со стороны Беларуси для Украины нет.

«Сейчас особой какой-то угрозы, кроме той, которая существует всегда — а это размещение определенных систем вооружения РФ на территории Беларуси — других угроз нет», — сказал Буданов в эфире телемарафона.

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По данным украинской разведки, информация о новой угрозе со стороны Беларуси, не соответствует действительности, а является информационно-психологической операцией РФ.

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Буданов также подчеркнул, что системы С-300, которые развернули в Беларуси, не могут поражать наземные цели дальше чем в 35 км.

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«Если вы откроете карту, и посмотрите, то кроме пограничной полосы нечего ей поражать», — подчеркнул Буданов.

19 августа белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «не будет нападать» на Украину.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, вызывает беспокойство.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Беларусь Разведка Кирилл Буданов

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