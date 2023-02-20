В Госпогранслужбе сообщили, есть ли в Беларуси ударная группировка РФ для наступления
Пограничники не видят на территории Беларуси ударной группировки РФ для наступления (Фото:Госпогранслужба)
На территории Беларуси в настоящее время нет ударной группировки, способной пойти в новое наступление на Украину с северного направления.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.
«Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой… Ударной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины, сейчас мы не отмечаем», — сказал он.
По словам представителя ведомства, не отмечают этого и подразделения разведки, которые "прослеживают ситуацию вглубь территории Беларуси".
Демченко сообщил, что российские военные в Беларуси находятся преимущественно на полигонах, где проходят совместные с белорусами учения, или где происходит подготовка россиян.
Однако он подчеркнул, что врага не стоит недооценивать, и что ситуация в любой момент может измениться.
Он добавил, что пограничники готовятся к любому развитию ситуации. Сейчас идет укрепление границы и приграничных зон, а также продолжается постоянная подготовка Сил обороны на этом направлении.