В Госпогранслужбе сообщили, есть ли в Беларуси ударная группировка РФ для наступления

20 февраля, 12:00
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Пограничники не видят на территории Беларуси ударной группировки РФ для наступления (Фото:Госпогранслужба)

Пограничники не видят на территории Беларуси ударной группировки РФ для наступления (Фото:Госпогранслужба)

На территории Беларуси в настоящее время нет ударной группировки, способной пойти в новое наступление на Украину с северного направления.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой… Ударной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины, сейчас мы не отмечаем», — сказал он.

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По словам представителя ведомства, не отмечают этого и подразделения разведки, которые "прослеживают ситуацию вглубь территории Беларуси".

Демченко сообщил, что российские военные в Беларуси находятся преимущественно на полигонах, где проходят совместные с белорусами учения, или где происходит подготовка россиян.

Однако он подчеркнул, что врага не стоит недооценивать, и что ситуация в любой момент может измениться.

Он добавил, что пограничники готовятся к любому развитию ситуации. Сейчас идет укрепление границы и приграничных зон, а также продолжается постоянная подготовка Сил обороны на этом направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=tOUsG_YM8yc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беларусь Госпогранслужба Украины Наступление Война России против Украины

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