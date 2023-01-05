«Граница — сплошные минные поля». Генерал Павлюк рассказал, что ждет оккупантов в случае наступления из Беларуси 5 января, 09:04 Украинские военные готовятся к возможному наступлению с территории Беларуси (Фото:Оперативное командование Север)

В случае повторной попытки оккупантов наступать на Киев с территории Беларуси украинские военные рассчитывают остановить их еще на границе и для этого ведутся соответствующие работы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, Украина постоянно отслеживает все движение подразделений армии РФ, их новые точки дислокации и полигоны. В связи с этим военно-политическое руководство будет иметь время для оповещения граждан в случае повторной попытки РФ наступать на Киев.

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«Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно», — отметил Павлюк.

Генерал подчеркнул, что вся граница с Беларусью сейчас представляет собой «сплошные завалы и минные поля» и, чтобы пройти через них, оккупантам понадобятся усилия.

«К тому же по ним спланированы огни артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп. Мы не планируем пропустить их дальше границы», — добавил он.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению нет.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.