Для подготовки наступления из Беларуси нужны минимум две недели, разведка успеет отреагировать — ГПСУ

25 января, 18:44
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По данным разведки, РФ готовится к новому наступлению (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

По данным разведки, РФ готовится к новому наступлению (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Для подготовки нового наступления с территории Беларуси оккупационным войскам понадобится минимум две недели. За это время украинская разведка успеет отреагировать на угрозу.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко в эфире телемарафона.

«У нас будет как минимум две недели. Наша разведка работает очень хорошо, стабильно. Никаких планов врага от наших разведчиков скрыть нельзя», — сказал он.

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Чиновник добавил, что в настоящее время противник не создал ни одной наступательной группировки на территории Беларуси, поэтому реальных угроз для Украины с этого направления нет.

Также, по его словам, в Беларуси находятся от 6 до 10 тысяч российских военных, который участвуют в совместных учениях.

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В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

24 января президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ сейчас накапливает силы для нового масштабного наступления.

https://www.youtube.com/embed/8M0Qu9q2noI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Войска РФ Наступление

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