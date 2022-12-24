Разведданных о неизбежном вторжении из Беларуси нет, но списывать со счетов угрозу нельзя — Буданов 24 декабря, 09:08 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Разведывательных данных о неизбежной угрозе вторжения с территории Беларуси сейчас нет, но исключать такую возможность полностью нельзя. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью The New York Times, опубликованном 23 декабря.

По его словам, Россия пытается убедить Украину перетащить бойцов ВСУ из зоны боевых действий на юго-востоке к северной границе с Беларусью — это «элемент дезинформационных кампаний». Буданов не считает угрозу наступления неизбежной, но не исключает ее.

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«Было бы неправильно списывать со счетов такую возможность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие ее существование», — заявил он.



Глава украинской разведки рассказал, что у российских войск нет штурмовых формирований, а в тренировочные лагеря для российских военных прибывают недавно мобилизованные, которых после учений отправят воевать против Украины на Донбасс. Также для атаки России не хватает исправной бронетехники на полигонах, добавил он.

Буданов говорит, что Россия использует тактику СССР во время Второй мировой войны: устраивает «карусели», перевозя солдат на поезде в сторону украинской границы, а затем увозит их обратно. Так, оккупанты могут имитировать атаки или отступление.

Также он не считает признаком угрозы повторного вторжения пограничные обстрелы Сумской и Харьковской областей. Здесь, по словам Буданова, подразделения армии РФ тоже не могут сформироваться за один день для новой атаки.

В ISW считают, что наступление российских войск со стороны Беларуси зимой маловероятно, но отвергать такую возможность нельзя. В украинской разведке 21 декабря заявили, что ВСУ подготовили план действий на случай вторжения из Беларуси, но угрозы атаки пока нет.